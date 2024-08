- Des soupçons croissants de blanchiment d'argent

Le nombre de cas suspects de blanchiment d'argent signalés par les notaires de Berlin a augmenté ces dernières années. Jusqu'en juillet de cette année, il y a eu 362 tels cas, la plupart ayant été signalés lors d'achats immobiliers en raison de soupçons que l'argent provenait d'activités criminelles. C'est la réponse du Sénat à une question de la SPD. L'année dernière, il y avait 478 cas, suivis de 431 et 425.

Conformément à la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent, les notaires doivent signaler à l'Office central d'investigation et d'analyse financier (FIU) les transactions immobilières et autres transactions suspectes. Depuis 2020, ce processus de signalement a été considérablement simplifié. Avant 2020, il y avaitvirtuellement aucun cas suspect signalé par les notaires à Berlin.

La Chambre des notaires de Berlin explique que l'Allemagne est l'un des pays les plus sûrs juridiquement au monde et "en même temps, l'une des destinations les plus prisées pour les fonds illégalement acquis (par exemple, du trafic de drogue, de la prostitution ou de l'évasion fiscale). La conséquence de l'État de droit allemand est que le blanchiment d'argent issu d'activités criminelles est facile."

Après la simplification des processus de signalement de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent en 2020, les notaires de Berlin ont commencé à signaler plus de cas de blanchiment d'argent avec des soupçons d'origine illégale. Cette évolution dans les signalements coïncide avec l'augmentation générale des cas suspects ces dernières années.

Lire aussi: