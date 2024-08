- Des sommes énormes d'écus allouées à des études quantiques collaboratives

Thuringe soutient le travail en cours du Hub d'innovation en optique quantique et en technologie de capteurs avec 6,26 millions d'euros. Ce hub est situé à l'Université technique d'Ilmenau et à l'Université de Iéna. Les fonds sont destinés à la création d'applications industrielles utilisant la technologie quantique, selon l'Université technique d'Ilmenau. L'accent est mis sur la production de circuits miniatures, rapides, stables et éconergétiques qui pourraient potentiellement servir de base importante pour les technologies et applications à venir, telles que pour l'IA, selon des sources.

Le ministre de l'Économie et des Sciences, Wolfgang Tiefensee (SPD), a annoncé la décision de financement. Cette allocation sera étalée sur quatre ans et demi. Le centre d'innovation InQuoSens a été créé en 2017.

Ministre : la technologie quantique comme phare

"La Thuringe a rapidement reconnu le potentiel des technologies quantiques et soutient stratégiquement le développement de ses compétences dans ce domaine depuis plusieurs années", a déclaré Tiefensee. L'accent mis sur les circuits miniatures est une étape vers l'établissement "d'un site de recherche et de production nationalement significatif pour les technologies quantiques".

D'ici la fin de 2024, l'État aura investi environ 35 millions d'euros dans la recherche quantique dans l'État libre. Cela comprend des projets fédéraux en cours d'une valeur d'environ 60 millions d'euros, par exemple dans le domaine de la communication quantique.

Composants minuscules

Les quantums sont les éléments les plus petits et indivisibles responsables des interactions physiques. Leurs propriétés distinctives les rendent utiles dans divers domaines d'application ; par exemple, pour garantir un transfert de données ultra-sécurisé ou minimiser les effets néfastes des rayons X.

