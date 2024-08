- Des soldats palestiniens ont été tués dans une opération aérienne dans le sous-sol occidental.

Au cours d'une échauffourée dans le cadre d'une opération militaire israélienne à Jenin, ville située en Cisjordanie, des sources palestiniennes affirment que deux individus ont trouvé la mort. Ils auraient été abattus pendant la nuit, avec d'autres blessés signalés, selon le ministère de la Santé à Ramallah. Les identités de ces personnes décédées restaient incertaines, initialement, s'ils étaient liés à des miliciens palestiniens.

L'armée israélienne a déclaré sur son site X qu'elle avait lancé des opérations antiterroristes à Jenin et à Tulkarm, deux bastions connus pour abriter des miliciens palestiniens dans le nord de la Cisjordanie. Selon les rapports des médias israéliens et palestiniens, les deux opérations étaient de grande envergure.

Wafa, l'agence de presse palestinienne, a rapporté que de nombreux véhicules militaires avaient envahi Jenin. Selon le site internet israélien "ynet", des suspects ont été arrêtés dans les camps de réfugiés des deux villes, apparemment par les forces de sécurité.

Selon les rapports des médias israéliens et palestiniens, l'armée israélienne a encerclé les hôpitaux des deux villes. Wafa a rapporté que les ambulances étaient bloquées à Tulkarm, tandis que "ynet" a détaillé que l'armée contrôlait l'accès aux cliniques pour dissuader les miliciens de s'y cacher.

L'atmosphère tendue en Cisjordanie s'est aggravée depuis la tuerie de Hamas le 7 octobre 2023. Suite à cet incident, la guerre de Gaza a commencé, entraînant plus de 620 morts palestiniens suite aux actions militaires israéliennes, aux affrontements et aux attaques de miliciens, selon des informations non vérifiées du ministère de la Santé en Cisjordanie. Par ailleurs, il y a eu une augmentation des actes violents commis par des colons israéliens contre les Palestiniens pendant cette période.

Les raids de l'armée israélienne sont fréquents à Jenin et à Tulkarm. Récemment, il a été rapporté que cinq personnes ont trouvé la mort dans une frappe aérienne israélienne visant le camp de réfugiés de Nur Shams à Tulkarm, selon le ministère de la Santé.

