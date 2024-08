Des soldats américains et de la coalition ont été légèrement blessés vendredi dans une attaque de drones en Syrie, selon un responsable.

Personnel ont été traités pour des blessures légères, y compris l'inhalation de fumée, mais aucun n'a été "sérieusement blessé", a déclaré l'officiel samedi. "D'autres sont examinés pour des lésions cérébrales traumatiques."

Plusieurs membres du service ont été transférés du zone d'atterrissage de Rumalyn vers un autre lieu pour une évaluation plus approfondie, selon l'officiel. L'attaque a causé des dommages à au moins un ensemble de installations, a ajouté l'officiel.

"Personne n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque", a déclaré l'officiel.

La frappe suit l'attaque de sept personnels américains blessés lorsque deux roquettes ont touché la base aérienne d'Al Asad en Iraq lundi. Le département américain de la Défense a attribué l'attaque à des groupes miliciens alignés sur l'Iran, la qualifiant de "escalade dangerous".

Celles et ceux blessés dans l'attaque de lundi comprenaient cinq membres du service américain et deux contractors américains. Tous étaient stables mardi, a déclaré un officiel de la défense.

Les deux attaques récentes ont eu lieu dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient, alors que les États-Unis se préparent à une éventuelle riposte iranienne contre Israël suite à l'assassinat du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran la semaine dernière, selon CNN.

Les officiels américains ont depuis longtemps attribué les attaques contre les troupes en Iraq et en Syrie à des groupes miliciens soutenus par l'Iran. Entre le 17 octobre et le 29 janvier, il y a eu plus de 150 attaques contre des personnels américains en Iraq et en Syrie. Ces attaques ont ralenti après la mort de trois soldats américains dans une attaque de drone contre un petit poste américain en Jordanie, entraînant une réponse significative des États-Unis qui a touché 85 cibles dans sept lieux.

En réponse à la tension accrue au Moyen-Orient, les discussions politiques sur les éventuelles réponses à une riposte iranienne ont été intenses dans les cercles internationaux. Les attaques récentes contre des personnels américains en Iraq et en Syrie sont believed être orchestrées par des groupes miliciens alignés sur l'Iran, suscitant des préoccupations quant à la situation volatile.

