En Saxe, selon la ministre de la Santé et des Affaires sociales Petra Köpping (SPD), il ne sera pas possible d'assurer les soins aux personnes âgées et malades à l'avenir sans l'aide de professionnels de santé étrangers. "Les soins aux personnes âgées en Saxe ne pourront être assurés à court terme que grâce à l'aide de professionnels de santé étrangers. Nous en avons désespérément besoin", a-t-elle déclaré à l'agence de presse allemande. D'ici 2021 à 2035, il manque au moins 5 000 professionnels de santé dans les secteurs ambulatoire et hospitalier.

Actuellement, les hôpitaux et les établissements de soins de Saxe sont confrontés à des pénuries de personnel extrêmes, un problème qui risque de s'aggraver à mesure que la population vieillit - actuellement, un quart des personnes ont 65 ans ou plus. "Dans les années à venir, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans va continuer à augmenter. Nous vieillissons", a déclaré la ministre. Cette augmentation de la population âgée aggrave le manque de main-d'œuvre qualifiée, en particulier dans les domaines de la santé et de la soins infirmiers.

Un ensemble de mesures est nécessaire

Selon les statistiques du ministère des Affaires sociales et de la Santé, plus de 74 000 personnes travaillent dans les établissements de soins en Saxe. "Pour lutter contre les pénuries de personnel, un ensemble de mesures est nécessaire", a déclaré un porte-parole du ministère. Cela inclut une rémunération équitable, qui a principalement été atteinte grâce à la mise en œuvre de la négociation collective depuis septembre 2022. Le équilibre entre travail et vie de famille est également un problème pour de nombreux professionnels de santé : "Dans ce domaine, les employeurs sont encouragés à jouer un rôle actif".

L'État soutient la formation en soins infirmiers, par exemple grâce à un centre de conseil. Son objectif est d'empêcher les abandons en cours de formation en soins infirmiers. Une campagne publicitaire pour les professions sociales est également prévue pour attirer des personnes vers les soins infirmiers. La numérisation est également un facteur clé pour améliorer l'attractivité de la profession.

Des centres d'accueil et des projets pilotes

De plus en plus de districts et de villes indépendantes en Saxe introduisent un service spécifique pour les travailleurs qualifiés requis. Par exemple, un dixième "Centre d'accueil" a été inauguré en août dans l'État libre, à Zittau. Selon le Centre saxon pour la sécurité des travailleurs qualifiés et le bon travail (ZEFAS), de tels établissements sont des points de contact cruciaux pour les nouveaux arrivants et les employeurs en matière d'intégration professionnelle.

Un projet pilote pour la formation de professionnels de santé internationaux a commencé cet printemps à l'hôpital municipal de Görlitz. Selon leurs propres rapports, l'hôpital emploie actuellement des personnes de 27 nationalités différentes. Un défi avec les travailleurs qualifiés étrangers est également la reconnaissance des qualifications étrangères. Par exemple, un projet est en cours à l'Université technique de Dresde pour aider les professionnels de santé étrangers à combler les éventuelles lacunes dans leur formation.

