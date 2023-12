Des soins intensifs à la grille de départ de la F1, le remarquable retour d'Alex Albon

Tout en maintenant leur concentration pendant la durée d'une course, ils endurent d'énormes quantités de force g, des vitesses d'environ 300 km/h et la perte de plusieurs kilogrammes de masse corporelle en raison de la déshydratation.

Trois semaines seulement après avoir survécu à un séjour en soins intensifs, le pilote Williams Alex Albon repoussera ses limites ce week-end lors du Grand Prix de Singapour, la course la plus difficile du calendrier.

Au cours du week-end du Grand Prix d'Italie, le mois dernier, Alex Albon a souffert d'une appendicite et a été transporté à l'hôpital pour y être opéré.

Mais il a souffert de complications post-opératoires qui ont conduit à une insuffisance respiratoire et il a été transféré aux soins intensifs sous ventilation mécanique, a annoncé plus tard son équipe.

"J'étais en contact avec sa famille samedi soir", a déclaré son collègue George Russell à la BBC en début de semaine, "parce que cela semblait très effrayant à un moment donné".

C'est ainsi que le dimanche après-midi, le jeune homme de 26 ans s'est réveillé à l'hôpital au lieu de courir sur le célèbre circuit de Monza.

"Je me suis réveillé à peu près 30 minutes avant le début de la course", a-t-il déclaré, selon Sky Sports. "C'était frustrant à regarder, et le rythme cardiaque s'est un peu accéléré. Ils gardaient un œil sur moi et m'ont dit qu'ils devaient l'éteindre".

Après deux jours de convalescence à l'hôpital, Albon est sorti de l'hôpital et est rentré chez lui.

"Les médecins ont fait un travail remarquable. Je suis très reconnaissant qu'ils m'aient remis en bonne santé et sorti de l'hôpital le mardi. Depuis, je suis à Monaco et je commence à marcher", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

Depuis, Albon s'est concentré sur le Grand Prix de Singapour, documentant sa préparation sur les médias sociaux avec des vidéos d'une chambre de cryothérapie et d'une salle de sport.

"C'est assez difficile parce que vous attendez que vos poumons se rétablissent. Et en même temps, votre corps ne peut pas bouger aussi bien qu'il le ferait normalement", a-t-il déclaré, selon Sky Sports.

"Vous ne pouvez pas reprendre l'entraînement normal d'un seul coup, vous devez le faire lentement. Nous avons vraiment commencé à travailler lundi dernier. J'ai traité l'entraînement et la récupération comme un travail de 9 à 5.

"Jour après jour, la situation s'est améliorée. Honnêtement, nous ne pensions pas que Singapour était à portée de main, mais avec la rapidité de la récupération, c'est devenu possible.

"Je me sens prêt et je ne serais pas ici si je ne pensais pas pouvoir courir".

La dernière fois qu'Albon a couru sur le Marina Bay Street Circuit, c'était en 2019, lors du dernier Grand Prix organisé à Singapour, et il avait terminé à la sixième place pour Red Bull.

Lors de ses premières sorties au volant de la Williams sur ce circuit, Albon a enregistré une P16 lors des essais libres 1 et 2, et s'est qualifié pour la course de dimanche en P19.

"C'est bon de remonter dans la voiture", a-t-il déclaré à son équipe vendredi. "Il est évident qu'il fait chaud, mais je me sens bien. Je ne dirais pas que c'est une brise, je mentirais, mais tout le monde se bat là-bas.

"Mais nous sommes un peu à côté de la plaque. Nous nous attendions à ce que, ce week-end, la voiture ne convienne pas vraiment à cet endroit. Mais les principales choses à retenir d'aujourd'hui sont que je me sens bien et que la voiture ne convient pas à cet endroit : Je me sens bien et la voiture se sent bien.

