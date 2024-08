Des signes d'influence mafieuse sont visibles à Bagheria

"Triangle de la Mort" est un nom glaçant pour la région entourant Palerme, en Italie, où se trouve la paisible ville de Bagheria. Cette zone a acquis son titre inquiétant en raison des nombreux meurtres commis par la Mafia sicilienne au cours des années 1980, non seulement à Bagheria, mais aussi à Casteldaccia et Altavilla Milicia.

Bagheria, avec ses 50 000 habitants, est toujours considérée comme un bastion de la Mafia sicilienne, ou Cosa Nostra. Pendant des années, le crime organisé a prospéré sans contrôle dans la ville, avec Bagheria qui apparaissait fréquemment dans les journaux pour ses homicides liés à la Mafia. Même des usines désaffectées à l'extérieur de la ville étaient utilisées pour torturer, assassiner et éliminer à l'acide les ennemis de la Mafia.

Heureusement, les jours de tels crimes horribles dans les rues de Bagheria sont révolus. La violence a diminué et les mafieux opèrent maintenant plus discrètement. Cependant, leur pouvoir reste inchangé, comme le note un militant de l'organisation anti-Mafia palermitaine "Pio La Torre".

Les traces du passé criminel sont toujours visibles à Bagheria. Des développements immobiliers bâclés, résultat de l'implication de la Mafia, ont eu un impact négatif sur l'apparence de la ville. Le militant a décrit Bagheria comme "du béton des montagnes à la mer". Le racket, le trafic de drogue et le chômage élevé continuent de nuire à la ville.

La Cosa Nostra continue de prospérer à Bagheria

Bagheria offre de nombreux atouts pour les touristes, tels que de belles plages, un patrimoine culturel riche et une tradition culinaire célébrée basée sur les fruits de mer locaux. Elle est facilement accessible en train depuis Palerme en seulement 15 minutes.

Malheureusement, la présence de la Mafia freine le développement de la ville. La ville encourage les gens à refuser les paiements de racket et à signaler ceux qui les réclament. Les propriétés de la Mafia saisies et prises en charge par la municipalité visent à contrer cette influence. Malheureusement, c'est une dure bataille, comme le dit le militant, "La Mafia se sent chez elle."

Rétreats de villas pour l'élite de Sicile

Fondée comme une retraite pour l'aristocratie palermitaine, Bagheria est le lieu de plusieurs villas luxueuses du 17e et 18e siècles, telles que Villa Palagonia, Villa Trabia et Villa Valguarnera. Ces villas accueillaient les riches pendant les mois d'été.

Après la Seconde Guerre mondiale, l'immobilier est devenu une source de revenus importante pour la Mafia dans le sud de l'Italie. Finalement, le centre de Bagheria s'est rempli de bâtiments en béton peu attrayants, remplaçant les élégantes villas baroques. Penché sur le mur de la somptueuse Villa Palagonia, vous pouvez voir les constructions environnantes qui ont englouti la beauté de la Villa.

L'auteur italien Dacia Maraini a déclaré de la Villa Valguarnera : "Cette vue autrefois superbe est maintenant obscurcie par des maisons et des immeubles placés de manière insensitive. Les anciens bâtiments, les arbres, les parcs et les jardins ont tous été victimes de vandalisme architectural."

Construction illégale affecte Bagheria

Les experts estiment qu'environ deux millions de bâtiments "noirs" ont été construits illégalement en Sicile. On parle en Italie d'"abusivismo edilizio". Selon les statistiques de l'Institut italien Istat, environ 48 sur 100 bâtiments construits légalement en Sicile le sont sans permis.

Les méthodes de la Mafia ont évolué depuis les années 1990. Après une perte de pouvoir, ils se concentrent maintenant sur l'infiltration de l'économie. À Bagheria, la Mafia avait des liens forts avec la politique et les secteurs commerciaux locaux, principalement dans l'immobilier et l'agriculture. Mais cela a changé, selon le militant du centre "Pio La Torre". "Aujourd'hui, le cœur de leur activité est le trafic de drogue et le racket, qu'ils peuvent mener indépendamment."

Résistance contre la Cosa Nostra

Des manifestations publiques contre la Mafia sont organisées chaque année dans les grandes villes. Des organisations comme "Pio La Torre" et des individus privés s'engagent dans le travail avec les jeunes et l'activisme, refusant de payer les frais de racket. Récemment, un homme d'affaires de Bagheria a vu sa voiture incendiée dans un parking après avoir refusé de contribuer au revenu de la Mafia.

Cependant, la "lutte contre les moulins à vent" a conduit au découragement pour certains. Un sondage du centre "Pio La Torre" a révélé que seuls 20 % des étudiants italiens croient que la Mafia peut être défaite. Malgré cela, de nombreux restent activement engagés dans la lutte contre la Mafia.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant aux activités mafieuses persistantes à Bagheria, exhortant les autorités italiennes à prendre des mesures plus fermes pour lutter contre le crime organisé. Malgré les richesses touristiques et les villas historiques de la ville, la présence persistante de la Mafia sicilienne, ou Cosa Nostra, continue de représenter une menace significative pour le développement et la progression de Bagheria.

