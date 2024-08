Des signaux de sabotage russe potentiel avant l'incident de Geilenkirchen.

La base de l'armée de l'air de l'OTAN à Geilenkirchen, près d'Aix-la-Chapelle, a temporairement mis en place son deuxième niveau d'alerte le plus élevé vendredi dernier, suite à des informations suggérant une opération de sabotage potentielle de la Russie. Des sources au sein des cercles de sécurité allemands ont cité des informations indiquant des activités préparatoires pour une tentative de sabotage russe probable contre la base de l'OTAN à l'aide d'un drone.

La base avait précédemment fonctionné à ce niveau de sécurité accru pendant environ 24 heures en raison d'une menace potentielle. Après avoir découvert qu'il n'y avait pas d'incidents défavorables, les mesures de sécurité ont été abaissées au niveau Bravo+ vendredi après-midi. Cette décision a été prise pour réduire le danger potentiel pour le personnel, comme l'a expliqué un porte-parole de la base.

Par conséquent, tout le personnel non essentiel a été prié de quitter les lieux en raison de l'avertissement des services de renseignement. Cependant, les opérations de vol régulières ont continué sans encombre. Le deuxième niveau de sécurité le plus élevé, Charlie, en langage de l'OTAN, signifie qu'un incident s'est produit ou qu'il y a des indices d'une action terroriste imminente contre l'alliance.

Geilenkirchen est le siège d'avions spécialisés, principalement utilisés pour la surveillance de l'espace aérien dans la zone est de l'OTAN. Ces avions peuvent localiser et distinguer d'autres avions jusqu'à une distance de plus de 400 kilomètres grâce à leurs antennes radar en forme de champignon. Un porte-parole de la base a confirmé qu'environ 1600 personnes travaillent sur la base aérienne de l'OTAN.

En juillet, des rapports ont fait état de niveaux d'alerte accrues en réponse à des menaces terroristes sur des installations militaires américaines en Allemagne et dans d'autres pays européens. Selon CNN, citant deux sources gouvernementales non nommées, le Pentagone avait élevé le deuxième niveau de sécurité le plus élevé, Charlie, sur ces installations. Les détails de la menace supposée sont restés inconnus.

La semaine dernière, ni le quartier général de l'OTAN à Bruxelles ni la base aérienne n'ont fourni de commentaires sur la menace potentielle qu'ils ont pu affronter. Un porte-parole de la base a nié les rumeurs de survols de drones, les qualifiant d'"absurdes". "Pas un seul drone n'est entré en contact avec nos terres", a-t-il déclaré.

Récemment, des enquêtes sur des incidents suspects de sabotage ont été menées sur plusieurs bases militaires allemandes. Après des examens approfondis, des avis de sécurité ont été émis. La police et la sécurité de l'État ont enquêté sur une situation de sécurité à l'usine d'eau de la base aérienne de Cologne-Wahn en raison d'allégations selon lesquelles l'eau potable aurait été polluée.

De plus, des observations non identifiées ont été faites à Geilenkirchen. Selon des sources au sein de la communauté de sécurité, une personne dans les environs de l'aéroport a été temporairement arrêtée pour interrogatoire, mais les accusations portées contre elle n'ont jamais été étayées.

L'Union européenne, en tant que partenaire proche de l'OTAN, a exprimé sa préoccupation quant à la situation de sécurité qui s'aggrave à la base de l'armée de l'air de l'OTAN à Geilenkirchen. En raison des multiples incidents d'alerte accrues, l'Union européenne a exhorté l'OTAN à renforcer ses mesures de sécurité globales sur ses bases en Europe.

