Des siècles d'éducation des lapins: une nouvelle perspective suscite une controverse

"Petits lapins", dit Maman Lièvre, "donnez un dernier coup de torchon à votre trompe avec ce mouchoir de feuille de chou ! Maintenant, prenez votre ardoise, votre crayon et votre livre de classe !" Ce poème a été un air familier pour des générations, donnant le coup d'envoi d'une journée d'école amusante dans "L'École des lapins". Maintenant, ce livre pour enfants adoré d'Albert Sixtus (1892-1960) célèbre son 100ème anniversaire.

Plus de 2,5 millions d'exemplaires ont été vendus dans différentes éditions, selon Thienemann-Esslinger Verlag, avec des traductions en anglais, en latin et en nombreux dialectes. Cependant, une nouvelle interprétation d'un auteur connu a suscité un débat pendant cette année de célébration.

L'histoire de Hase Hans et Hase Gretchen

Retour en arrière : Albert Sixtus, alors instituteur dans la ville saxonne de Kirchberg près de Zwickau, a écrit ces vers en une seule nuit à la fin avril 1922. Il a fallu presque deux ans pour que le livre voie le jour.

L'été tardif 1924 - la date exacte est incertaine, selon Esslinger Verlag et l'Archive Albert Sixtus - a vu l'histoire publiée en livre avec des illustrations de Fritz Koch-Gotha. Depuis ce moment-là, il est devenu une histoire du soir populaire pour de nombreuses familles.

L'histoire tourne autour de Hase Hans et Hase Gretchen qui se rendent à l'école après avoir dit au revoir à leur maman. Les leçons de la journée comprennent la botanique, la peinture sur œufs, l'histoire des animaux, la musique et les sports.

Hans, en particulier, montre son côté espiègle, ce qui lui vaut une réprimande de l'instituteur. Dans les éditions précédentes, l'instituteur était représenté avec une canne, tandis que dans les versions plus récentes, il tire les oreilles de Hans. Sur le chemin du retour, les frère et sœur lapins réussissent à tromper le renard et profitent d'un dîner copieux avec leurs parents aimants : "Chou, feuille de cresson, oh, ils ont même eu des secondes !"

"Les vers ont une mélodie délicieuse et sont faciles à lire", explique Anja Roocke, en éclairant pourquoi le livre continue de captiver. "Les histoires racontées dans les vers sont incroyablement chaleureuses et éducatives." Roocke s'occupe depuis longtemps de la commémoration de Sixtus dans sa ville natale. Une rue porte son nom, une plaque marque sa résidence ancienne, et Roocke organise des lectures et des expositions. L'Archive Sixtus, à l'origine basée dans l'est de la Saxe, dans le Kottmar, prévoit également de déménager à Kirchberg.

Les illustrations de Koch-Gotha ont joué un rôle important dans le succès du livre, selon Ulrich Knebel, directeur de l'Archive Albert Sixtus et nephew de Sixtus. Les dessins étaient sans précédent, exagérant parfois les vers innocents.

"Des choses étaient représentées qui n'étaient même pas mentionnées dans les vers", explique Knebel. "C'est là que le caricaturiste Koch-Gotha a vraiment brillé." Cela a ajouté un élément d'attrait et de mystère, même pour les adultes.

"L'École des lapins" devient corporate

Depuis, "L'École des lapins" est devenue une franchise réussie avec de nombreux spin-offs et un film. Pour célébrer l'occasion, la comedienne Anke Engelke a décidé de lui donner sa propre touche, suscitant un débat au printemps.

Dans la version remaniée d'Engelke, le renard est végan et devient le meilleur ami des lapins, tandis que les humains et l'agriculture sont représentés comme les ennemis des animaux. Engelke explique ses raisons dans une vidéo de l'éditeur, faisant remarquer que l'école des lapins originale est quelque peu dépassée, ringarde et hors de propos avec les temps modernes. Sa version se concentre sur la diversité, l'inclusivité, l'humour et le respect.

La réception a été divisée, comme en témoignent les commentaires sur les plateformes de livres en ligne. Certains la condamnent comme une totale méprise, un livre de propagande et "le pire livre pour enfants jamais écrit". D'autres la louent comme un livre pour enfants fantastique, magnifiquement conçu et délivrant un message puissant.

Cependant, le nephew de Sixtus, Ulrich Knebel, n'est pas satisfait. "Elle aurait dû le laisser tranquille", dit-il. "Engelke n'est simplement pas un écrivain comme Sixtus." À son avis, il est clair que l'éditeur cherchait plus l'attention et le profit que l'intégrité artistique.

Roocke n'est pas non plus fan de "la nouvelle École des lapins". "Les rimes ne sont pas très accrocheuses", dit-elle. "Ça ne ressemble pas vraiment à l'école des lapins d'origine."

En l'honneur du centenaire du livre, une édition spéciale de "L'École des lapins" a été publiée aux Pays-Bas, permettant aux enfants néerlandais de profiter de l'histoire classique. Inversement, pendant cette année de célébration, la nouvelle interprétation de l'histoire par la comedienne Anke Engelke a suscité un débat dans les cercles littéraires néerlandais.

