Populaire humoriste Doreen Gericke et sa compagne, Betty Boop, ont rendu visite aux aciéries de Pulheim. La quadragénaire enseignante de Berlin souhaitait vendre une estampe de Betty Boop ramenée d'Amérique il y a deux décennies lors de l'émission "Bares für Rares". Son objectif principal était d'obtenir l'avis d'un expert, car elle ignorait la valeur de l'estampe.

Detlev Kümmel, l'expert chevronné, pouvait certainement fournir des réponses. Il a commencé par discuter du contenu de l'estampe : une représentation de Betty Boop avec son compagnon canin Bimbo, deux personnages iconiques créés par les studios Fleischer en 1930 qui ont fait leurs débuts sur grand écran la même année.

Detlev Kümmel a salué Betty Boop comme une pionnière de son temps. Initialement, elle ressemblait à un hybride de créature canine-humaine, avec des éléments de caniche et de femme. Ce n'est qu'en 1932 que son apparence a évolué vers la forme familière que nous connaissons aujourd'hui.

Le "Code Hays" et la chute de Betty Boop

D'un point de vue culturel, Betty Boop avait une influence immense. "Elle était en quelque sorte la première personnage animé à exprimer ouvertement sa sexualité", a expliqué Kümmel. En comparaison, Minnie Mouse, un personnage des studios Disney, était asexué et ne pouvait être distingué comme une femme que par sa tenue. Dans les films des studios Fleischer, ils ont défié et exploité l'identité sexuelle de Betty Boop avec des détails suggestifs tels que sa jarretelle qui glisse ou sa jupe qui se relève. Betty Boop a fonctionné comme une sorte de "girl it" de son temps.

Malheureusement, le succès de Betty Boop s'est arrêté brutalement en 1934 en raison du "Code Hays" : de nouvelles directives morales qui régulaient les représentations acceptables de la criminalité et de la sexualité. Les jupes se sont rallongées, et Bimbo a disparu, rendant impossible pour une femme de maintenir une relation avec son compagnon canin.

Le public, y compris Horst Lichter et le marchand, écoutait attentivement la leçon de Kümmel. Cependant, l'expert a annoncé une mauvaise nouvelle à Gericke : l'estampe avait été fabriquée en 1989.

Cette révélation a été difficile à avaler pour le marchand, qui avait espéré que l'estampe pourrait atteindre au moins 800 €. Malheureusement, cela n'était pas possible. Kümmel a estimé la valeur de l'estampe à seulement 100 €, un prix que Gericke a refusé d'accepter. L'estampe a été renvoyée à son logement de longue date - l'appartement de sa mère.

Au moins, sa mère en serait ravie.

