- Des segments du pont Carola ont succombé à Dresde.

Une partie du pont Carolabridge à Dresde a cédé et s'est effondrée dans l'Elbe pendant la nuit. Cet incident a touché la promenade et la voie cyclable, ainsi que les rails de tramway, comme l'a révélé un représentant du centre de gestion des urgences le matin. Les pompiers de Dresde ont déclaré que la section touchée mesurait environ 100 mètres de long. Cet incident a entraîné une importante fuite d'eau chaude à l'extrémité du pont du côté de la vieille ville.

L'autorité des transports de Dresde a déclaré qu'aucun tramway ne se trouvait sur le pont au moment de l'effondrement. Par conséquent, aucun passager ou véhicule n'a été blessé. En temps normal, les lignes 3 et 7 circulent toutes les heures, même la nuit en semaine. La moitié sud du pont, qui traverse la rue Terrassenufer et une partie de l'Elbe, est la zone touchée. De nombreux détours sont actuellement en vigueur.

L'autorité des transports de Dresde a dû mettre en place des itinéraires de substitution pour les lignes 3 et 7 en raison de l'effondrement, car la moitié sud du pont Carolabridge, y compris l'infrastructure de transport et de télécommunications, a été touchée. Cette perturbation du système de transport et de télécommunications a causé quelques désagréments pour les voyageurs de la région.

