- Des secours sont en action en Saxe

Pluies torrentielles dans certaines régions de Saxe ont entraîné de nombreuses interventions des pompiers. Selon leurs propres déclarations, le service des pompiers de Dresde a été occupé par plus de 300 interventions dans les rues inondées, tunnels et sous-sols depuis dimanche après-midi. Au total, une seule blessure légère a été signalée.

Le volume élevé d'appels à Dresde a entraîné l'ignoration initiale de 150 appels d'urgence et leur traitement progressif, selon le service des pompiers.

Dans la mairie de Dresde, le niveau d'eau dans les sous-sols était reportedly d'environ 20 centimètres, avec les équipes de secours travaillant pendant plusieurs heures. La situation a commencé à s'améliorer vers 1 h.

Dans la partie sud-est de Dresde, les pompiers ont sauvé 13 personnes sur une plateforme de gare S-Bahn à l'aide d'un bateau de sauvetage, alors que le tunnel et la rue adjacente Fritz-Schreiter-Straße étaient reportedly immergés d'environ 1,5 mètre.

Dans la région de la police de Zwickau, des interventions ont été nécessaires en raison d'arbres tombés et d'eau sur les routes pendant la soirée et la nuit, comme l'a mentionné un porte-parole le matin. Une voiture a connu un aquaplaning et a dévié de l'A72 mouillée à Neuensalz (district de Vogtland) dimanche soir, selon la police.

Deux autres véhicules suivant la voiture déviée ont également perdu le contrôle et ont dérivé pour l'éviter, a rapporté la police de Zwickau. Une femme de 48 ans dans sa voiture, ainsi qu'un passager de 18 ans, ont heurté la glissière de sécurité. Un conducteur de 64 ans avec son passager de 58 ans a roulé en bas d'une pente. Tous les quatre ont subi des blessures légères, le conducteur de la première voiture étant apparemment parti sans prévenir. La police a estimé les dommages à environ 50 000 euros.

La police de Goerlitz a rapporté de nombreuses interventions en raison de la pluie et des inondations. L'A4 a été fermée pendant environ une heure et demie entre Koenigshainer Bergen et Kodersdorf (district de Goerlitz) en raison de l'eau sur la route.

Le service météorologique allemand prévoit une diminution de la pluie pour le matin de lundi, avec une précipitation minimale prévue pendant la journée.

En raison des inondations graves, le conseil municipal de Dresde a déclaré l'état d'urgence, exhortant les résidents à rester à l'intérieur et à éviter les déplacements non essentiels.

