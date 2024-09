- Des secouristes sauvent des personnes d'un bateau utilisé pour des activités sportives.

Un bateau de plaisance avec deux personnes à bord a connu des difficultés sur le Rhin près de Biblis en soirée mercredi. Le pilote de 70 ans du bateau a déclaré que le bateau était maintenant dangereux en raison de l'eau qui s'y introduisait et d'une panne de moteur, ce qui a entraîné son dérive sur le Rhin, selon les autorités. Des mesures rapides de la part des pompiers et de la police maritime de Gernsheim ont permis d'ancrer le bateau en dérive avant qu'il ne soit trop tard et de le remorquer jusqu'à un port voisin. Heureusement pour eux, les deux passagers n'ont été que légèrement effrayés et n'ont pas été blessés.

Les autorités ont organisé l'envoi urgent de pièces de rechange pour réparer la panne de moteur, dans l'espoir de remettre le bateau en service rapidement. En raison de la situation du bateau, les passagers ont été conseillés de prévoir d'autres moyens de transport pour atteindre leur destination.

