Des secouristes sauvent des éléphants en Thaïlande

Dans une opération de sauvetage palpitante, des samaritains pleins de compassion ont réussi à sauver plus d'une centaine d'éléphants en Thaïlande des inondations d'ici vendredi. La directrice d'un sanctuaire pour éléphants situé dans la région nord du pays a partagé une vidéo montrant des éléphants luttant dans l'eau jusqu'à la taille, manifestant des signes de détresse. "Les inondations sont plus graves que jamais. Toute la région est submergée, nous sommes démunis face à la suite des événements", a écrit Saengduean Chailert.

Elle a supplié les autorités de fournir une "aide immédiate". Selon le groupe de bien-être animalier Save the Elephants, environ 5000 autres animaux habitent la réserve inondée, tels que des chiens, des chats, des vaches et des porcs. Sur les 126 éléphants au total, 117 ont été sauvés avec succès, environ 100 individus ayant rejoint les efforts de secours.

Des pluies torrentielles ont déclenché la crue du fleuve Ping dans le nord du pays. En septembre dernier, le typhon Yai a aggravé davantage la situation des inondations. Ce district a connu les pires inondations depuis plus de huit décennies.

Selon l'Alliance thaïlandaise pour les éléphants, environ 3800 éléphants sont détenus en captivité en Thaïlande. Une organisation environnementale thaïlandaise estime qu'il y a environ 4000 éléphants vivant dans leur habitat naturel.

