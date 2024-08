- Des secouristes sauvent des adolescents d'un entrepôt à Dortmund.

Malaventure dans une consigne automatique : Grâce à un équipement robuste, les pompiers de Dortmund ont dû intervenir dans une situation inhabituelle où un adolescent était coincé dans une consigne de livraison. Selon la police, cet incident s'est produit un vendredi, à l'initiative des amis espiègles du jeune qui ont échoué à le libérer.

Deux camions de pompiers et une ambulance ont été déployés

Pour extirper le garçon d'un des compartiments supérieurs et plus grands, deux camions de pompiers et une ambulance ont été envoyés. Selon le rapport des pompiers, après avoir secouru le jeune indemne et lui avoir offert quelques rafraîchissements, ils ont conclu, avec une pointe de sarcasme, "Le mobile exact de la confinement du teenager, que ce soit pour se cacher ou s'auto-expédier, reste obscur."

Cependant, la police a par la suite clarifié que le garçon ne s'était pas accidentellement enfermé, mais avait plutôt des complices. Cet incident n'était pas un événement criminel, mais plutôt un acte de plaisanterie stupide.

La police est arrivée sur les lieux pour enquêter sur l'incident, car elle pensait que les amis du teenager pouvaient être responsables. Ensuite, la police a recueilli des témoignages auprès des amis du jeune pour comprendre la séquence des événements.

