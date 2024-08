Des scientifiques découvrent des sources de vie marines inhabituelles

Au cœur de l'océan Pacifique sud, un groupe d'explorateurs a peut-être découvert une vingtaine de créatures marines inconnues jusqu'à présent. Le Schmidt Ocean Institute a rapporté qu'ils ont réussi à filmer un calmar de l'espèce Promachoteuthis, marquant un moment historique dans la recherche. De plus, une montagne sous-marine intacte, s'élevant à plus de 3 kilomètres, a été détectée et étudiée. Cette montagne majestueuse est un territoire pour une vie foisonnante dans les profondeurs de l'océan.

Au cours de cette expédition extraordinaire, un calmar Casper a été repéré, la première observation de l'espèce dans le Pacifique sud, comme l'a souligné une organisation de recherche marine. De plus, deux méduses Bathyphysa, mieux connues sous le nom de "monstres en spaghetti volants", ont été observées en train de nager gracieusement dans les profondeurs de l'océan.

Des concombres de mer et des étoiles de mer inhabituels

En utilisant un véhicule sous-marin autonome, les chercheurs ont exploré une zone d'environ 800 mètres carrés remplie de coraux de fond marins étranges, grouillante d'habitants tels que les poissons-rochers, les étoiles de mer et les grands crabes royaux. Ils ont également capturé des images époustouflantes de certains concombres de mer bizarrement formés (Chaunacops).

Les montagnes sous-marines non découvertes de la Pacifique sud-est présentent une variété breathtaking d'espèces uniques qui ne se trouvent nulle part ailleurs, a révélé l'équipe.

Sous la direction des océanographes du Schmidt Ocean Institute, une équipe a exploré une partie de la célèbre dorsale chilienne, une chaîne de montagnes sous-marines formée à la bordure de deux plaques tectoniques séparées. Leur découverte met en lumière la biodiversité incroyable qui prospère dans ces écosystèmes sous-marins, a déclaré Tomer Ketter du Schmidt Ocean Institute.

