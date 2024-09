- Des sanctions imposées aux manifestations du G20

Au cours du procès concernant les affrontements chaotiques entre manifestants et autorités lors du sommet du G20 en 2017, le tribunal régional de Hambourg a infligé des peines à deux prévenus. Un homme de 29 ans et une femme de 35 ans ont été reconnus coupables de trouble à l'ordre public et de complicité, ainsi que d'autres chefs d'accusation tels que tentative de coups et blessures, dégradations et attaque contre des officiers de police, comme l'a déclaré le juge après un procès de sept mois.

Ces prévenus avaient participé à une manifestation impliquant environ 150 à 200 personnes, où la police a été bombardée de pierres à divers endroits, notamment à Rondenbarg et Bahrenfeld, et où divers biens ont été endommagés, notamment des panneaux de signalisation, un abribus, un bâtiment d'entreprise et deux véhicules.

Bien que aucun délit précis n'ait pu être confirmé à l'encontre des prévenus, ils ont été considérés comme complices en participant à une manifestation visant à inciter à la violence, selon le juge.

Compte tenu des frais de justice prévisibles qui dépasseront l'amende, les deux prévenus ont été condamnés à une peine de prison avec sursis de 90 jours, assortie d'une amende quotidienne de 15 euros pour le premier et de 40 euros pour la deuxième. De plus, les deux prévenus sont tenus de rembourser les frais importants liés à la procédure complexe, que le juge a qualifiée de "coûteuse".

Un recours peut être formé dans un délai d'une semaine. Le prévenu de 29 ans a mentionné son intention d'étudier soigneusement cette possibilité.

