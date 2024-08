- Des rumeurs sur les musiciens et les groupes

Le Buzz Autour d'Oasis : Les frères notoires, Noel (57 ans) et Liam Gallagher (51 ans), leaders du groupe légendaire Oasis, ont annoncé une tournée de réunion prévue pour 2025. Jusqu'à présent, 14 concerts ont été confirmés, avec potentiellement d'autres à suivre. Selon des sources internes, leur guitariste de longue date, Gem Archer (57 ans), devrait les accompagner dans cette aventure musicale, comme le rapporte le journal britannique "Mirror". Des spéculations précédentes laissaient entendre la participation de Paul Benjamin Arthurs, alias Bonehead (59 ans), le guitariste original et cofondateur d'Oasis qui a été remplacé par Archer.

"Gem est un Fit Parfait"

Bien que les confirmations officielles soient en suspens, Gem et Bonehead semblent être de solides candidats. Selon une source interne, la clé consiste à trouver des personnes qui s'entendent bien avec les frères Gallagher et ont une solide histoire avec le groupe. Gem Archer, qui a rejoint Oasis en 1999 et est resté jusqu'à la scission du groupe en 2009 en raison des tensions entre les frères Gallagher, correspond parfaitement à ce profil. Cette source affirme : "Ce serait une immense surprise s'il n'était pas là pour la tournée au Royaume-Uni. Il connaît les chansons, il connaît le groupe comme sa poche et il a travaillé avec les Gallagher auparavant, donc il sait ce qui l'attend."

Archer a commencé sa carrière musicale dans les années 80 avec des groupes comme The Edge et The Contenders. Après la dissolution d'Oasis, il s'est associé à Liam Gallagher, Chris Sharrock (60 ans) et Andy Bell (60 ans) dans leur précédent groupe, Beady Eye. Il a également prêté ses talents à Noel Gallagher's band, High Flying Birds.

Possible Premier Partie : Kasabian ?

Au-delà de la composition du groupe des frères Gallagher, la première partie potentielle a suscité beaucoup d'intérêt. Les bookmakers misent sur le groupe de rock britannique Kasabian, qui est pressenti pour être la première partie de la tournée. Un porte-parole de la société a déclaré au "Sun" : "Kasabian a toujours eu une relation étroite avec Oasis, et avec des cotes à 7/4, nous pensons qu'il est probable que le groupe de Leicester apparaisse comme première partie à un moment donné lors de la tournée."

Kasabian, composé de Sergio Pizzorno (43 ans), Chris Edwards (43 ans), Ian Matthews (53 ans) et Tim Carter, a été formé à Leicester en 1997. Leurs titres les plus populaires incluent "Fire" et "Club Foot". L'ancien guitariste de Kasabian, Jay Mehler (52 ans), a rejoint le groupe de Liam Gallagher, Beady Eye, en 2013.

Le 27 août, Noel et Liam Gallagher ont révélé leur réunion sur la plateforme X (anciennement Twitter), annonçant qu'ils se produiraient à nouveau en tant qu'Oasis en 2025. Le groupe a été fondé en 1991 en tant qu'ensemble rockfeaturing les frères Gallagher, Bonehead, le bassiste Paul McGuigan (53 ans) et le batteur Tony McCarroll (53 ans). McCarroll est parti quatre ans plus tard après avoir reçu des critiques de Noel Gallagher pour sa batterie, ce qui l'a conduit à un mode de vie plus solitaire, éliminant ainsi toute possibilité de participation à la tournée de réunion.

♪ L'historique musical de Gem Archer avec Oasis et sa familiarité avec les frères Gallagher rendrent son inclusion dans la tournée de réunion très attendue. ♪ La collaboration potentielle entre Oasis et Kasabian en tant que partenaires de tournée pourrait créer une énergie électrisante, compte tenu de leur histoire commune et du lien de l'ancien guitariste de Kasabian avec le précédent groupe de Liam Gallagher.

Lire aussi: