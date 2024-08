Erreurs de Transferts : Un Regard en Arrière sur Certains Moments Dramatiques du Jour du Marché des Transferts

Vendredi marque un autre Jour du Marché des Transferts, une journée qui apporte de l'excitation au monde du football. Mais tous les accords ne se concluent pas à la dernière minute. Voici cinq anecdotes amusantes de jours de marché des transferts précédents, y compris une erreur de fax embarrassante.

Le Fiasco de Fax d'Eric Maxim Choupo-Moting: L'attaquant était au centre de l'un des plus embarrassants ratés de transfert de l'histoire de la Bundesliga. Cologne et Hambourg avaient conclu un accord pour un transfert hivernal en 2010/11, même les contrats signés. Cependant, une machine à fax défectueuse a empêché le transfert vers la ville cathédrale à la dernière minute. Seulement le père du joueur, Choupo-Moting, a faxé le contrat à Cologne juste avant la fermeture de la fenêtre de transfert, mais la page vitale portant la signature du joueur est arrivée trop tard. Treize minutes ont fait toute la différence.

Le Raté de Joao Palhinha: Le milieu de terrain avait déjà réussi sa visite médicale, enfilé le maillot de Bayern Munich pour des photos et même arriva à Säbener Straße - mais l'accord a quand même capoté. Fulham n'a pas réussi à trouver un remplaçant à temps et a opté pour garder Palhinha. Heureusement, ils ont réussi à faire en sorte que ça marche pendant la fenêtre de transfert d'été. Uli Hoeneß n'était pas amusé après le premier accord raté, déclarant : "Dans des cas exceptionnels, nous devrions essayer d'éviter les transferts de dernière minute à l'avenir."

Le Drame de Transferts de Kevin Großkreutz: Le champion du monde a transféré à Galatasaray Istanbul pendant l'été 2015, mais a rencontré un désastre de transfert. La FIFA a rejeté le transfert, et un appel a échoué. Des papiers cruciaux manquants de signatures dans l'accord de dernière minute ont causé des retards, et après des mois d'attente, Großkreutz, n'ayant joué aucun match en Turquie, est revenu en Allemagne et a rejoint VfB Stuttgart.

L'Union Avortée d'Isco: Berlin était en ébullition lorsque le joueur espagnol, un vainqueur de cinq Ligues des champions, voulait rejoindre Union pendant l'hiver 2023. Il avait déjà passé sa visite médicale, mais l'accord qui semblait conclu a échoué à la dernière seconde - et s'est transformé en farce. Les deux parties se sont échangées des reproches pour l'échec et des accusations.

L'Arrivée Tardive des Contrats de Sekou Sanogo: Hambourg cherchait les services de l'attaquant polyvalent Sekou Sanogo de Young Boys Bern pendant l'hiver 2016, avec tous les détails de l'emprunt, y compris une option d'achat, convenus. Sanogo avait déjà subi des visites médicales et était déjà stationné à Hambourg, mais le courriel décisif du club de première division suisse est arrivé dans les quatre dernières minutes de la fenêtre de transfert. Le temps insuffisant pour traiter les contrats a rappelé de mauvais souvenirs de l'affaire Choupo-Moting.

