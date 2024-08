Des rumeurs circulent sur le retour des Oasis.

Depuis leur rupture majeure en 2009, qui a entraîné la dissolution d'Oasis, Noel et Liam Gallagher sont engagés dans une querelle publique, échangeant des piques lors d'interviews et sur les réseaux sociaux. Cependant, les récents échanges sur les réseaux sociaux ont ranimé les spéculations sur une reformation d'Oasis.

Il semblait peu probable que les frères ennemis remontent ensemble sur scène, mais les fans sont restés optimistes quant à un retour, malgré les nombreuses rumeurs infondées qui ont circulé au fil des ans. Liam Gallagher, le chanteur d'Oasis, a encore attisé les spéculations en partageant une vidéo énigmatique avec la date "27.08.24" après sa prestation au festival de Reading. La même date a également été publiée sur les réseaux sociaux par Gallagher et son frère Noel, le guitariste d'Oasis, peu de temps après. Les fans attendent avec impatience des mises à jour le 24 août.

Le journal britannique "Sunday Times" affirme qu'Oasis, célèbre pour ses tubes comme "Wonderwall" et "Don't Look Back in Anger", prépare un comeback épique. Selon les rapports, le groupe envisage de tête d'affiche du célèbre festival de Glastonbury en 2025 et même une série de concerts au stade de Wembley à Londres est en projet.

Qui tend la branche d'olivier ?

Dès février de cette année, les spéculations sur une reformation d'Oasis ont repris parmi les fans lorsque Liam Gallagher a laissé entendre un éventuel retour lors d'une interview accordée au "The Times". Il a suggéré qu'un comeback réussi était possible si son frère Noel Gallagher, qui avait dissous Oasis en 2009, lui présentait des excuses - symbolisées par une "boîte de chocolats". Cependant, Noel ne semblait pas intéressé par cette proposition, déclarant lors d'une interview accordée au "The Times" à peu près à la même époque que Liam ne l'avait toujours pas appelé.

Malgré la tension persistante, il semble que l'un des frères ait tendu une branche d'olivier, faisant écho aux paroles de leur tube "Don't Look Back In Anger."

Dans le contexte des années 1990, Oasis a connu un succès considérable et a sorti des tubes iconiques comme "Wonderwall" et "Don't Look Back in Anger."

En évoquant le passé et l'époque de leur gloire, Liam Gallagher, lors d'une interview à thème des années 1990, a exprimé son espoir d'une reformation avec son frère Noel, citant le désir d'une excuse symbolique comme une étape potentielle vers la réconciliation.

