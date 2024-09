- Des rumeurs circulent autour de Reese Witherspoon et d' un entrepreneur allemand

Rumeurs autour de Reese Witherspoon apprenant l'allemand prochainement ? Ou simplement intéressée ?

Ces derniers temps, les ragots circulent selon lesquels Reese Witherspoon pourrait apprendre l'allemand. Ou peut-être est-elle simplement attirée par cette langue ? Depuis quelques semaines, des rumeurs courent sur la présence d'un nouvel homme dans la vie de l'actrice hollywoodienne Witherspoon. Au début août, Witherspoon a été vue à New York avec le financier allemand Oliver Haarmann. Ils ont dîné ensemble. À peine quelques jours plus tôt, ils avaient été vus ensemble à l'aéroport.

Witherspoon et Haarmann se croisent à nouveau

Ils ont été vus ensemble à nouveau au même endroit. Une fois de plus, les deux ont été vus à un aéroport de New York. Witherspoon était avec ses enfants Tennessee et Deacon, tandis que Haarmann les a rejoints peu après.

Qui est cet Allemand ?

Haarmann a fondé le cabinet de placement Searchlight Capital Partners et réside à New York. Le quinquagénaire a obtenu son diplôme de premier cycle à l'université Brown de Rhode Island, ainsi que son master en administration des affaires de l'université Harvard. Lorsqu'il a terminé ses études aux États-Unis, ses liens avec le pays étaient déjà forts.

Père de deux enfants

Son ancienne épouse Mala Gaonkar, désormais liée au musicien David Byrne, a deux fils avec Haarmann. Witherspoon, quant à elle, a récemment mis fin à son deuxième mariage avec Jim Toth. "C'est fascinant ce qui m'est arrivé", a-t-elle déclaré lors d'une interview avec "Harper's Bazaar". "Pendant mon précédent divorce, les tabloïds ont informé les gens de ce que je ressentais ou de la manière dont je le traitais, ce qui m'a donné l'impression de ne plus avoir le contrôle." "Il est beaucoup plus authentique d'exprimer mes sentiments avec ma propre voix et de ne pas laisser quelqu'un d'autre dicter le récit", a-t-elle ajouté.

Au début de l'année, la presse a révélé que Witherspoon était impatiente de se remettre à fréquenter, après avoir été mariée pendant presque douze ans. Quelques mois plus tard, elle a parlé de son "nouvel amour" - l'observation des oiseaux sur les réseaux sociaux.

