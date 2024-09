- Des rumeurs circulent autour d' un spectacle de Glastonbury

Il semble que le prestigieux festival de Glastonbury au Royaume-Uni pourrait inclure une autre sensation musicale l'année prochaine. Selon "The Sun", des négociations sont en cours entre les organisateurs de l'événement et Cher (78).

Pourrait-elle rejoindre les rangs de Dolly Parton et Shania Twain ?

Cette information indique que Cher est en train de finaliser sa participation au festival de Somerset, qui a lieu généralement à la fin juin chaque année. Selon une source proche, "Glastonbury" courtise Cher depuis longtemps, et il est sérieusement question qu'elle joue dans la "Legends" slot. Shania Twain (59), qui a monté sur scène cette année, a inspiré cela.

Toutes les dispositions sont encore en cours de négociation, mais Cher prévoit apparemment de programmer quelques spectacles en Grande-Bretagne l'année prochaine. Il est possible que le prestigieux festival de Glastonbury en fasse partie. Il est intéressant de noter que Cher n'est pas chaude pour une autre grande tournée.

En 2019, Cher a dernièrement joué au Royaume-Uni. During her interview with Radio 2, she hinted at the possibility of a Glastonbury performance, stating, "I'd love to."

Sorties à venir

Croyez-le ou non, les fans ont beaucoup à attendre de Cher. Le 20 septembre, son premier album de plus grands succès en 20 ans, intitulé "Forever", sortira. Cette compilation comprend 21 titres couvrant toute sa carrière de 60 ans. Deux mois plus tard, le 19 novembre, son autobiographie, "Cher: The Memoir, Part One", sera publiée. Une deuxième partie de son autobiographie, "Cher: The Memoir, Part Two", est prévue pour 2025.

Si les négociations de Cher avec les organisateurs du festival de Glastonbury aboutissent avec succès, elle pourrait potentiellement jouer dans la "Legends" slot, suivant les traces de Dolly Parton et Shania Twain. Given her upcoming Great Britain shows, it's plausible that Cher will add the revered Glastonbury Festival to her schedule, marking a return to the UK stage since 2019.

