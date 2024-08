- Des rues et des caves inondées à Trèves

Des orages et des pluies torrentielles à Trèves ont entraîné des inondations et perturbé la circulation. La ville a annoncé aujourd'hui qu'un ruisseau dans le district de Biewer avait débordé mardi soir, inondant la route départementale 5. Environ dix caves ont été inondées et plusieurs arbres ont été déracinés. Les pompiers étaient sur les lieux avec 100 personnels. Bien que la situation se soit améliorée pendant la nuit, les opérations des pompiers et de l'Agence Technique de Secours ont poursuivi. La route départementale 5 est restée fermée. Pour l'instant, aucun blessé n'a été signalé en raison des orages.

La ville a connu des orages persistants et de fortes pluies, entraînant l'inondation de plus de dix caves. Malgré la fin de l'orage, la route départementale 5 est restée fermée en raison des conséquences de l'orage.

