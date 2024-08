- Des Roumains maltraités: un père et son fils sont impliqués dans le procès de Berlin

À la suite de faits de travail forcé, de traite d'êtres humains et d'exploitation, un homme de 52 ans et son fils de 34 ans sont jugés devant le tribunal régional de Berlin. Ils sont accusés d'avoir illégalement fait venir des travailleurs de Roumanie à Berlin pendant plusieurs années, les employant dans des conditions d'exploitation sur des chantiers de construction sans verser environ 456 000 euros de cotisations de sécurité sociale. La défense a mentionné au début du procès que ses clients feraient des aveux à une date ultérieure.

Les hommes sont soupçonnés d'avoir commis ces actes entre novembre 2015 et juillet 2020. Ils ont allegedly profité du fait que les travailleurs, provenant de milieux défavorisés, étaient "vulnérables en raison d'un manque de compétences linguistiques en Allemagne et n'avaient aucune chance de chercher de l'aide en raison d'une surveillance stricte", selon l'acte d'accusation. L'emploi illégal était basé sur un "système bien établi et efficace sur plusieurs années".

Le principal accusé de 52 ans était chargé de fournir des travailleurs de son pays d'origine pour des travaux de démolition sur des chantiers de construction à Berlin, selon l'accusation. "Il a recruté environ 50 à 70 travailleurs par an, qu'il ou son fils a amenés à Berlin dans un minibus partiellement complètement surchargé". De grandes parties de leurs salaires étaient retenues pour le transport, la nourriture et l'hébergement. Dans les logements, jusqu'à huit personnes étaient reportedly logées dans des conditions extrêmement étroites à certains moments.

Jusqu'à dix heures de travail par jour

Les travailleurs étaient maintenus dans un "état de dépendance absolue" par l'homme de 52 ans en collaboration avec son fils et d'autres hommes séparément poursuivis. Ils étaient généralement employés jusqu'à dix heures par jour, souvent six jours par semaine. Il était également courant que les travailleurs doivent effectuer un mois d'essai sans être payés. Même les plus petites violations présumées étaient prétendument punies par des menaces et des coups ou des semaines de licenciement. Ce n'est qu'après qu'un des travailleurs concernés ait déposé une plainte que les procédures ont commencé, selon l'accusation.

L'homme de 52 ans a été en détention pendant environ un mois à la fin de 2020. Après des discussions entre le tribunal, le parquet et la défense, les accusés peuvent maintenant s'attendre à des peines suspendues s'ils font des aveux complets. Les retards dans les procédures qui se sont produits doivent également être pris en compte. De plus, le parquet réclame la confiscation d'environ 456 000 euros dans le cas du principal accusé. Le procès se poursuivra le 28 août.

