Des résultats étonnants de Bruxelles: la consommation de paragraphes est impossible

Au milieu des débats animés sur l'immigration en Allemagne, un autre sujet a été mis de côté : comment relancer notre économie.

Cette semaine, alors que la coalition et l'opposition allemandes s'affrontent âprement sur l'immigration à Berlin, un pont nommé Carola, situé à 195 kilomètres au sud, atteint son point de rupture et s'effondre partiellement.

Comme tout événement lors d'un moment tendu, les débris de l'effondrement de Carola à Dresde sont immédiatement utilisés comme munitions entre les opposants politiques. Les interprétations plus légères en attribuent le résultat aux élections de Saxe - n'avons-nous pas tous ressenti un peu de fragilité récemment ? Les discussions sérieuses cherchent à raviver le débat sur le frein à l'endettement.

La cheffe de fraction des Verts, Katharina Dröge, affirme que "s'accrocher au frein à l'endettement" a finalement causé l'effondrement du pont. Plus d'un demi billion d'euros sont nécessaires pour les infrastructures allemandes, une somme que la coalition du trafic lumineux ne peutcurrently pas se permettre. Cependant, le ministre FDP des transports, Volker Wissing, rétorque que Carola est un problème local, pas fédéral, et donc n'a rien à voir avec le frein à l'endettement. Pour l'instant, c'est une impasse.

La Critique Italienne

Entre-temps, dans l'ombre de l'expulsion des étrangers, un autre sujet a également connu un effondrement cette semaine : la croyance de l'Europe dans le bonheur grâce aux réglementations. Mario Draghi a présenté son rapport sur la compétitivité de l'UE à Bruxelles, sur lequel il a travaillé pendant des années et qui en couvre presque 70 pages.

Le rapport contenait de quoi alimenter suffisamment de décadence et de problèmes liés à la dette, commandé par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen. Draghi était censé identifier les lacunes d'investissement, et il a montré qu'il faudrait maintenant investir 800 milliards d'euros conjointement par les États membres de l'UE - avec "conjointement" étant le mot clé. Les opinions de Draghi ont du poids à Bruxelles, venant de son temps en tant que président de la Banque centrale européenne pendant une période où le système bancaire était aussi délabré que les ponts de Dresde, et en tant que Premier ministre italien récent.

L'économiste Draghi a également mis fin à un fantasme populaire de l'UE en affirmant qu'on ne peut pas créer une zone économique florissante avec des valeurs de paragraphes bien ajustées et une réglementation stricte. Au lieu de cela, Draghi a exprimé que la réglementation est un obstacle, surtout pour les entreprises technologiques.

Il a critiqué l'UE pour avoir environ 100 lois technologiques et plus de 270 autorités de réglementation actives dans tous les États membres dans le secteur des réseaux numériques, et a affirmé que cette réglementation excessive avantageusement impacte les grandes corporations et les corporations étrangères tout en écrasant les plus petites. Draghi a même diagnostiqué une certaine hypocrisie au sein de l'UE : "Nous affirmons promouvoir les innovations, mais nous continuons d'imposer des charges réglementaires aux entreprises européennes", a-t-il déclaré. L'UE devrait se retirer là où c'est possible et ne réglementer que ce qui est nécessaire au niveau de l'UE.

Ce rapport de Bruxelles est vraiment une étude choc - on ne peut pas manger des paragraphes, après tout !

Quelque chose que nous n'avions pas entendu auparavant. Au contraire, les bureaucrates et les politiques de Bruxelles sont mus par un sentiment de fierté dans leur capacité à créer des réglementations complexes, longues et détaillées. Plus une réglementation est confuse, étendue, verbeuse et prudente, plus elle produit d'agences, d'officiels et de parties prenantes, et plus elle attire d'ONG, de think tanks et de professeurs, mieux c'est. Les politiques et leurs adjoints se vantent fièrement de leurs nuits blanches passées sur des montagnes de papier avec des centaines de considérations et des actes délégués innombrables.

Lorsque l'UE a récemment annoncé une réglementation sur l'IA mise au point à la hâte, la présidente sortante et entrante de la Commission Ursula von der Leyen (CDU) a réellement appelé ce fouillis "un modèle" pour que toute la planète suive. Au lieu de cela, récemment, le rêve européen de l'IA Aleph Alpha de concurrencer ChatGPT avec son propre modèle de langage a été brisé - game over.

Même si les produits de l'IA resteront intacts, l'avenir économique de chaque pays dépend considérablement de la manière dont il peut booster sa productivité avec l'IA. Malheureusement, de nombreuses entreprises allemandes continuent de se méfier des applications les plus fortes parce que les officiers de protection des données planent au-dessus d'elles. Et ça va bientôt empirer, car les commissaires de l'IA vont bientôt les rejoindre. Si la technologie échoue, nous pouvons toujours ouvrir une boutique pour les préoccupations et les objections.

Quand dirons-nous enfin, "C'est l'économie, idiot" ?

Jusqu'à présent, les ponts qui s'effondrent et les erreurs économiques ne nous ont pas amenés à parler de l'économie, sauf pour parler du frein à l'endettement. Pourquoi le ferions-nous, virtually chaque sondage indique que les Allemands craignent l'immigration plus que tout autre chose. Continuons simplement à en parler, même si c'est juste pour tenir les extrémistes de droite à distance - une forme trompeuse de xénophobie.

La réglementation de l'immigration ne résoudra pas le problème des extrémistes de droite. Au lieu de cela, une promesse solide que les choses iront mieux pour nous un jour est la pierre angulaire de toute politique anti-populiste efficace, pas en imitant la xénophobie. Ne pas calmer les étrangers qui se trouvent dans la ligne de mire de plusieurs attaquants armés de couteaux ne mènera pas au succès économique ou politique.

Pour la campagne électorale du Bundestag, on peut seulement espérer que le problème de l'immigration sera résolu d'une manière ou d'une autre d'ici 2025. Berlin ne semble pas y mener. La CDU veut garder le problème de l'immigration vivant, juste pour le tenir éloigné des extrémistes de droite, et sabote les discussions avec la coalition du trafic lumineux. La coalition du trafic lumineux, de son côté, ne peut pas se résoudre à déclarer un état d'urgence en raison de l'immigration selon la loi de l'UE - ce serait un suicide politique et un numéro d'équilibriste.

Le problème continue d'être un sujet brûlant. Il n'y a pas si longtemps, les Pays-Bas ont déclaré un état d'urgence, quelque chose que l'Union avait été en train de chercher auprès du chancelier, et peut-être que d'autres pays de l'UE suivront. Un tel affichage de "solidarité" est ce que Draghi avait en tête pour une Europe compétitive.

Si nous continuons à débattre vivement de l'immigration en 2025, n'oublions pas ce fait : Carola n'a pas succombé à cause du grand nombre d'Ukrainiens, d'Afghans et de Syriens sur le pont.

Les élections fédérales de 2025 pourraient offrir une occasion d'aborder le renouveau économique du pays, alors que les débats actuels sont principalement centrés sur l'immigration. Malgré l'effondrement partiel du pont Carola, le débat autour du frein à l'endettement reste dans l'impasse.

Le rapport présenté par Mario Draghi à Bruxelles met en évidence la réglementation excessive de l'Union européenne dans le secteur numérique, qui est défavorable aux petites entreprises et constitue un obstacle à l'innovation technologique. Cela indique que la focalisation de l'Europe sur les réglementations pourrait freiner la croissance économique, et il est essentiel d'évaluer si de telles réglementations sont nécessaires.

Lire aussi: