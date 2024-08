- Des restes humains dans un pêcheur de crocodiles identifiés

Quelques jours après la disparition d'un pêcheur de 40 ans dans le nord-est de l'Australie, des restes humains ont été trouvés dans un crocodile abattu dans la région. L'homme, porté disparu depuis samedi, a été identifié comme étant la victime, selon l'agence de presse australienne AAP.

Épouse : "Il m'a sauvée"

Des scènes dramatiques ont dû se dérouler sur les berges de la rivière Annan près de la ville de Cooktown dans le Queensland tropical, alors que la veuve de l'homme a raconté à l'empire des médias News Corp, selon AAP. Le couple et leurs trois fils se promenaient le long de la rivière pendant un voyage de camping lorsque la berge a cédé suddenlyement, entraînant l'homme dans l'eau avec le sol qui s'effondrait. Elle a essayé de le sortir mais n'a réussi à attraper que son bras avant de tomber à l'eau elle-même. "Il m'a sauvée", a-t-elle déclaré. "Son dernier acte a été de ne pas m'entraîner avec lui."

Il n'était pas clair dans son récit quand le crocodile a attaqué l'homme.

Les premières enquêtes de la police avaient révélé que le médecin du Nouveau-Galles du Sud pêchait près de la rivière lorsqu'il est tombé à l'eau et n'est pas remonté. Selon la femme, la famille marchait sur un sentier. "Je ne regrette rien car c'est l'un de ces accidents imprévus qui se produisent et qui n'auraient pas pu être empêchés", a-t-elle déclaré. Elle voulait donner un visage à la tragédie pour que les gens puissent connaître son "mari aimant, attentionné et extrêmement loyal".

Deux attaques mortelles de crocodiles par an

Les rangers avaient précédemment abattu un crocodile repéré à environ quatre kilomètres du lieu de l'incident par un hélicoptère, a annoncé l'autorité de la faune lundi. Il a été identifié grâce à une cicatrice blanche distinctive sur son museau. Le carcasse du reptile de près de cinq mètres de long, probablement âgé de plusieurs décennies, a été remise à la police. Les investigations pour identifier l'homme se poursuivaient, et les recherches étaient actuellement suspendues.

En moyenne, il y a deux attaques mortelles de crocodiles en Australie chaque année. En juillet, une fille de 12 ans a été tuée dans une attaque de crocodile dans le pays. Les rangers ont plus tard abattu un reptile de 4,2 mètres de long dans le Territoire du Nord. La fille nageait près d'une communauté aborigène avant de disparaître. Plus tard, des restes de la fille ont été découverts.

Compte tenu des enquêtes en cours, les autorités ont exprimé leur inquiétude quant à la fréquence croissante des rencontres avec des crocodiles dans la région, invitant d'autres touristes à faire preuve d'une extrême prudence lors de leur visite. Malgré ces mises en garde, certains touristes ont choisi d'ignorer les conseils, considérant les animaux dangereux comme une simple attraction plutôt qu'une menace mortelle.

