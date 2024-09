Des restes découverts éclairent un individu disparu depuis près de cinq décennies

Quarante-neuf ans plus tard, les forces de l'ordre américaines ont résolu une situation de mort énigmatique. En 1977, des randonneurs ont découvert un corps gelé dans une grotte située en Pennsylvanie. Ils l'ont surnommé "l'homme de la crête rocheuse", d'après le point culminant des Appalaches à proximité.

Au départ, le médecin légiste a déclaré que la personne avait succombé à une overdose de drogue. Cependant, il n'y avait aucun signe de malversation et l'identification du corps était impossiblebased on features, attire, or belongings. Des empreintes dentaires et une empreinte digitale ont été prélevées lors de l'examen post-mortem, mais l'empreinte digitale a finalement été perdue, comme l'a détaillé l'enquêteur George Holmes dans une émission de CNN.

Qu'est-ce qui a pris 42 ans de plus ? En 2019, les restes ont été exhumés suite à des indices provenant de dossiers dentaires liés à deux cas de personnes disparues en Floride et en Illinois. Les experts en sciences médico-légales du comté de Berks ont prélevé des échantillons d'ADN, mais ils n'ont pas trouvé de correspondance avec les personnes disparues, selon WFMZ.

Résolu par des documents anciens

Cette année, le détective Ian Keck a enfin résolu l'énigme. L'enquêteur de la police de l'État de Pennsylvanie a découvert l'empreinte digitale perdue dans des dossiers poussiéreux et l'a soumise à la base de données nationale des personnes disparues du FBI en milieu de août.

En moins d'une heure, les spécialistes de l'empreinte digitale du FBI ont trouvé une correspondance, comme l'a annoncé le coroner Holmes lors d'une conférence de presse. "L'homme de la crête rocheuse" s'est avéré être Nicholas Paul Grubb, un natif de Fort Washington, en Pennsylvanie, âgé de 27 ans. Les dossiers militaires de Grubb ont montré qu'il avait servi et avait été honorablement libéré en 1971. Le coroner du comté de Berks a contacté un membre de la famille, qui a confirmé l'identité de Grubb et a demandé que ses restes soient enterrés dans le caveau familial.

"Cette identification apporte la paix à sa famille", a cité CNN le coroner du comté de Berks, John Fielding. "Ils ont été notifiés et ont exprimé une gratitude profonde pour les efforts unis qui ont abouti à ce résultat. Des moments comme celui-ci soulignent la valeur de notre rôle - fournir des réponses, apporter

