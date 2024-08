- Des restes découverts à Duisburg - Les autorités protègent les pistes potentielles

Dans la partie résidentielle de Duisburg, des restes humains ont été découverts, selon les forces de l'ordre locales. Un représentant de la police a confirmé ces découvertes à l'agence de presse allemande, faites par des témoins un samedi après-midi. Par conséquent, une recherche approfondie a été entreprise à proximité du site. Les rumeurs concernant un crâne partiellement décomposé trouvé dans un sac-poubelle n'ont pas encore été confirmées par les autorités.

L'âge et le sexe de la personne décédée sont encore inconnus. Les restes sont actuellement examinés en détail. Le lieu précis de la découverte n'a pas été révélé par la police. Une unité spéciale de la police criminelle a été mise en place, et le parquet a pris en charge l'enquête. Des mises à jour sont attendues pour le lendemain.

La partie précise du corps qui a conduit à la découverte n'est pas mentionnée dans les rapports. During the examination, investigators will likely focus on identifying any distinctive features of the body part.

