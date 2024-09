Des restes de drones détectés près du bâtiment du parlement ukrainien, alors que la Russie mène une attaque massive en utilisant 67 drones.

La Russie a lancé 67 drones Shahed vers l'Ukraine, dont 58 ont été abattus par l'armée de l'air ukrainienne, selon un message Telegrammercredi. Ces drones ont ciblé divers endroits tels que la ville du nord-est de Sumy, la ville du sud de Kherson, la région centrale de Poltava et la capitale de Kyiv.

Le chef de l'administration militaire de Kyiv, Serhii Popko, a qualifié cet incident de "nouvelle attaque de drones massive" sur la ville, dans son propre message Telegram. Il semble qu'un drone ait été abattu au-dessus du Parlement ukrainien, comme le montrent des photos en ligne qui montrent des débris éparpillés près de l'entrée du bâtiment.

Selon les déclarations de Popko, les défenses aériennes de Kyiv ont réussi à abattre tous les drones russes qui se sont approchés de la ville aux alentours de 3h locales (20h HE). Aucun des drones n'a pu atteindre ses cibles pendant cette attaque.

Heureusement, il n'y a eu aucun dommage à l'infrastructure critique ou résidentielle pendant l'attaque, comme l'a confirmé le chef militaire de la région, Ruslan Kravchenko, dans un message Telegram distinct. Il n'y a eu aucun rapport de victimes, malgré les sirènes d'alerte aérienne qui ont continué de retentir pendant plus de huit heures, comme l'a mentionné Kravchenko.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a activement plaidé pour des défenses aériennes supplémentaires pour l'Ukraine en réponse à la série ininterrompue d'attaques russes dans tout le pays.

À un récent forum en Italie, Zelensky a souligné que la Russie a lancé "des missiles, des drones d'attaque et des bombes lourdes" contre les villes et les villages ukrainiens, sans tenir compte de leur taille.

Les 1er et 2 septembre, la ville du nord-est de Kharkiv a été touchée par des attaques de missiles et de bombes respectivement. Le lendemain, les forces russes ont mené une frappe de missile sur un établissement d'enseignement militaire dans la ville centrale de Poltava, faisant plus de 55 morts. Le 4 septembre, la ville de l'ouest de Lviv, qui était Previously believed to be relatively safe from Russian attacks, was hit by a missile strike targeting civilian infrastructure, resulting in seven deaths.

