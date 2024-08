- Des restes de corps humains découverts à Duisburg: le suspect arrêté

Ce week-end, un individu de 26 ans a été arrêté suite à la découverte de restes humains dans un quartier résidentiel de Duisburg. Les autorités ont annoncé cela tard samedi soir. Les premiers rapports suggèrent que la victime était un homme de 57 ans. Une autopsie a confirmé qu'il avait été victime d'une agression brutale. Initialement, l'âge exact des restes n'était pas précisé.

Selon les rapports, un passant a repéré un sac plastique contenant des fragments de crâne humain dans le district d'Obermarxloh samedi et a contacté les autorités. Lors de l'enquête, les autorités ont découvert le reste du corps dans une résidence voisine.

Le suspect a été arrêté plus tard dans la journée, selon les rapports de police. Il a été interrogé par le magistrat instructeur et placé en détention. Il est accusé d'avoir commis un homicide sur la personne du quinquagénaire. La brigade criminelle de Duisburg et le parquet local mènent actuellement l'enquête.

Le suspect résidait dans le même quartier résidentiel où les restes humains ont été découverts. Au cours de l'enquête, les autorités ont cherché à déterminer si le suspect avait un lien avec la résidence de la victime.

Lire aussi: