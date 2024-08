- Des restes d' anatomie humaine découverts à Duisburg - Un individu arrêté

À la suite de la découverte de restes humains dans un quartier résidentiel de Duisburg samedi, une détention provisoire a été ordonnée. Cette information a été confirmée par le parquet de Duisburg à l'agence de presse allemande (dpa). Aucun détail sur l'âge ou le sexe de la personne n'a été communiqué, mais une mise à jour complète sur l'avancement de l'enquête sera fournie dimanche.

Les autorités avaient précédemment indiqué, suite à une demande de dpa, que les restes avaient été repérés par des passants aux alentours de midi samedi. La zone environnante a ensuite été examinée de manière approfondie par de nombreux agents de police. Les premiers rapports de presse faisant état de la découverte d'un crâne partiellement décomposé dans un sac-poubelle n'ont pas été confirmés par la police.

L'âge exact des restes humains et le fait de savoir s'ils appartenaient à un homme ou à une femme étaient initialement inconnus. Une analyse des restes est toujours en cours. La police est également restée silencieuse sur le lieu exact de la découverte. Une unité d'enquête sur les homicides et le parquet de Duisburg ont désormais pris la tête de l'enquête.

L'unité d'enquête sur les homicides et le parquet de Duisburg, faisant partie de la Commission, ont pris en charge l'enquête suite à cette découverte choquante. Des mises à jour supplémentaires sur l'enquête, y compris l'identité et la cause du décès de la personne, seront fournies par la Commission dès que de nouvelles informations seront disponibles.

