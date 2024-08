- Des restes constitués d'un crâne et d'os humains ont été déterrés dans une tourbière.

Jeunes explorateurs ont découvert un crâne isolé sans corps associé sur une propriété non cultivée située dans la région nord d'Essen. Les premières évaluations des autorités suggèrent que le crâne s'y trouvait depuis plusieurs mois, selon un représentant des forces de l'ordre. Le crâne a été mis en sécurité et le site a été isolé. L'examen ultérieur du lieu a révélé des os supplémentaires, mais il reste incertain si ceux-ci appartiennent également à des restes de défunt.

L'identité du défunt et les détails entourant la situation restent un mystère, selon les autorités. Les investigations se poursuivent activement, a poursuivi le représentant. Le crâne sera analysé par le bureau du médecin légiste. Après la découverte aux alentours de 16h le lundi, les environs ont été passés au peigne fin avec un chien de recherche, un drone et une équipe de 100 officiers. Certaines parties de la zone ont même été dégagées dans ce but, selon les autorités. Cette information a été précédemment publiée par la WAZ.

Les autorités ont déployé une équipe d'officiers de police pour sécuriser et surveiller le site de l'enquête. De plus, la police locale sera probablement impliquée si l'identité du défunt ou la cause du décès ne peuvent être déterminées par les premières investigations.

