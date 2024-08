Des responsables du renseignement israélien participant à des discussions au Caire sur les captifs.

Des discussions en vue d'un cessez-le-feu à Gaza et des libérations d'otages sont prévues au Caire cette semaine, reprenant là où elles s'étaient arrêtées la semaine dernière après une pause substantielle. Il n'était pas clair jusqu'aux déclarations de Dostri si des pourparlers frais auraient lieu.

Le porte-parole du gouvernement Dostri n'a pas précisé quelles parties, à part les chefs des services de renseignement, participeraient aux négociations. Cependant, les médias israéliens suggèrent la participation de délégués américains et égyptiens. Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar jouent le rôle d'intermédiaires dans le différend entre Israël et le Hamas islamiste radical.

Les dialogues actuels ont lieu à la suite de la visite récente de la secrétaire d'État américaine Antony Blinken dans la région et d'une conversation téléphonique au cours de laquelle le président américain Joe Biden a exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à finaliser rapidement un accord.

Les États-Unis, l'Égypte et le Qatar encouragent Israël et le Hamas islamiste radical à faire des concessions et à mettre fin au conflit qui dure depuis plus de dix mois dans la ceinture de Gaza. Le Hamas réclame le retrait total des troupes israéliennes de Gaza. Israël, en revanche, considère la présence de ses troupes, notamment dans le corridor de Philadelphie, la frontière sud entre Gaza et l'Égypte, comme nécessaire.

Le bureau de Netanyahu a réaffirmé jeudi la nécessité de contrôler le corridor de Philadelphie pour mettre fin à l'accumulation d'armes du Hamas.

Le 7 octobre, le Hamas et d'autres groupes palestiniens armés ont lancé une importante attaque contre Israël, entraînant la mort de 1 199 personnes et la capture de 251 otages à Gaza. Selon les rapports israéliens, 105 personnes sont toujours détenues, 34 étant présumées mortes.

Récemment, l'armée israélienne a découvert les corps de six otages dans un tunnel à Khan Yunis, à Gaza. L'armée a déclaré jeudi que des balles avaient été découvertes dans les corps. Les circonstances de la mort des six hommes font toujours l'objet d'une enquête.

En réponse à l'attaque majeure du Hamas, Israël a lancé de vastes opérations militaires à Gaza. Selon les statistiques du ministère de la Santé supervisé par le Hamas (non vérifiables indépendamment), plus de 40 260 personnes ont perdu la vie jusqu'à présent.

Simultanément, le conflit à Gaza a persisté. La Défense civile palestinienne dirigée par le Hamas a rapporté que cinq personnes au moins ont été tuées dans une attaque israélienne à Khan Yunis, dans le sud de Gaza, jeudi. Les témoins ont également signalé des frappes aériennes dans le sud et le centre de Gaza. L'armée israélienne a déclaré avoir visé Khan Yunis ainsi que Deir al-Balah, au nord de Gaza.

