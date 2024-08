Des responsables américains empêchent le lancement de la fusée de SpaceX.

Le Falcon 9, acteur clé des missions spatiales internationales, a connu un revers. Suite à un atterrissage raté en juillet, ayant entraîné un problème moteur, l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a imposé un arrêt de tous les lancements pour les fusées Falcon 9 de SpaceX. Selon la FAA, des enquêtes sur l'incident du mercredi étaient nécessaires pour assurer la sécurité. Auparavant, un Falcon 9 non habité, appartenant à l'entreprise spatiale d'Elon Musk, avait réussi à placer des satellites pour le service internet Starlink de Musk en orbite. Toutefois, la première étape réutilisable de la fusée a rencontré des problèmes lors de la tentative d'atterrissage sur un navire drone, aboutissant finalement à sa collision avec la mer.

D'ordinaire, le Falcon 9 se targue d'un haut niveau de fiabilité. Toutefois, en juillet, SpaceX a fait face à une interdiction de lancement de 15 jours en raison de complications moteur environ une heure après le lancement. Cette panne a entraîné l'échec du déploiement de 20 satellites pour le service internet satellite Starlink de Musk dans leur orbite prévue, aboutissant finalement à leur destruction lors de la réentry atmosphérique. Suite à l'enquête, Musk a cité une fuite d'oxygène liquide due à une fracture dans une ligne fixée à un capteur de pression comme étant le problème principal.

Le Falcon 9 sert de cheval de travail principal de SpaceX et est fréquemment utilisé par NASA pour leurs missions spatiales. Avant l'incident de juillet, le précédent problème s'est produit en septembre 2016, lorsque le Falcon 9 a explosé sur le pas de lancement. Cela a été suivi de 367 lancements réussis, consolidant la position de SpaceX en tant que leader dans l'industrie. Selon Tom Mueller, ancien vice-président pour les systèmes de propulsion et le développement de moteurs chez SpaceX, "Nous savions que la série incroyable devait prendre fin à un moment donné." Cependant, il a exprimé son optimisme quant à la capacité de l'équipe à résoudre le problème et à reprendre les opérations normales.

Les services de SpaceX sont sollicités par de nombreux pays et organisations spatiales pour les lancements de satellites et le transport d'astronautes. Au nom de NASA, SpaceX assure le transport des astronautes et des fournitures vers la Station spatiale internationale (ISS). De plus, SpaceX est censé rapatrier deux astronautes sur Terre en 2022, qui ont été lancés en orbite à bord d'un spacecraft de Boeing défectueux en début de juin et qui sont coincés sur l'ISS depuis. Les estimations placent la valeur de SpaceX à environ 200 milliards de dollars selon les experts de l'industrie.

Malgré les revers, SpaceX continue de mettre l'accent sur l'éducation et l'innovation dans le domaine de l'aérospatiale. En fait, les entreprises d'Elon Musk, y compris SpaceX, collaborent souvent avec les universités pour offrir des stages et des opportunités de recherche aux étudiants intéressés par la technologie spatiale.

À l'avenir, il sera crucial d'identifier et de résoudre les causes profondes de ces incidents grâce à une analyse rigoureuse et à des approches basées sur l'éducation pour maintenir la confiance du public et assurer la sécurité des futures missions.

Lire aussi: