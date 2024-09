- Des représentations supplémentaires prévues à Londres sont indiquées.

L'enthousiasme pour le retour de Oasis en tournée ne faiblit pas du tout. Les frères Gallagher ont maintenant révélé deux concerts supplémentaires, partageant la nouvelle via le service de messagerie X. Le 27 et 28 septembre, le groupe de Britpop emblématique remettra le couvert à Londres. Selon un post, "En raison de l'intérêt sans précédent, deux spectacles supplémentaires au stade de Wembley ont été programmés."

Les billets seront distribués via un système d'invitation-only en plusieurs niveaux, comme l'a déclaré Oasis. Initialement, de nombreux fans britanniques qui n'avaient pas pu obtenir de billets lors de la première ronde via Ticketmaster ont été invités à participer à la loterie. Plus de détails seront publiés prochainement.

Le 27 août, Oasis a mis fin aux spéculations sur une réunion avec un post et les mots, "C'est en train de se produire, c'est vrai." La tournée "OASIS LIVE '25" commence les 4 et 5 juillet au Principality Stadium de Cardiff, suivie de cinq spectacles au Heaton Park de Manchester, cinq concerts au stade de Wembley, deux spectacles au Scottish Gas Murrayfield Stadium d'Édimbourg et deux concerts au Croke Park de Dublin les 16 et 17 août.

Les politiques appellent à mettre fin au "prix dynamique"

Juste après le lancement de la vente de billets, le groupe a rapporté que tous les sièges avaient été immédiatement vendus. Résultat : de nombreuses plaintes de supporters en raison de difficultés techniques et des billets revendus à des prix beaucoup plus élevés que le prix initial. Le problème ? Le célèbre "prix dynamique", qui modifie en temps réel le prix en fonction de la demande, faisant ainsi exploser les prix. Des rapports indiquent que des billets initialement listés à £150 (environ €178) ont été vendus jusqu'à £350 (environ €415).

À la suite de la première vente de billets, de nombreux politiques britanniques sont intervenus dans le débat et ont publiquement appelé à mettre fin à cette stratégie de tarification. Même le Premier ministre britannique Keir Starmer (62) a déclaré au "Sun", "Il faut mettre la main sur ça." Il a laissé entendre des ajustements législatifs possibles en déclarant, "Il y a plusieurs actions que nous pouvons et devons prendre."

Fondé en 1991, Oasis reste une influence séminale pour une génération entière de groupes de rock. Après de longues querelles entre les frères Liam (51) et Noel Gallagher (57), Oasis s'est séparé en 2009, les murmures d'une réunion devenant de plus en plus forts depuis.

Les frères Gallagher ont encore plus excité les fans en annonçant un concert supplémentaire, portant le total à sept spectacles à Londres. Malgré la colère initiale concernant le prix dynamique, de nombreux fans attendent avec impatience la possibilité d'obtenir des billets pour le concert supplémentaire.

