Des représentants mexicains se rendront à Washington le mois prochain pour poursuivre les discussions sur la frontière

Cette visite interviendra après que la délégation de haut niveau envoyée cette semaine à Mexico, qui comprenait le secrétaire d'État Antony Blinken et le secrétaire à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, a permis de réaliser quelques progrès en ce qui concerne le renforcement de l'application de la loi du côté mexicain de la frontière.

L'immigration a été un point faible politique pour le président Joe Biden, qui a dû faire face à des critiques virulentes de la part des républicains et même de certains membres de son propre parti concernant la situation à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Les réunions de janvier permettront "d'évaluer les progrès accomplis et de décider de ce qui peut être fait de plus", selon le NSC.

"Nous continuons à nous attaquer aux causes profondes et à développer des voies légales qui encouragent une migration ordonnée et l'application de nos lois", a déclaré le responsable.

Les autorités frontalières continuent de faire état de milliers de rencontres avec des migrants chaque jour. Mardi, les autorités ont appréhendé environ 6 000 migrants le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ce qui représente une baisse par rapport aux jours précédents, selon un responsable de la sécurité intérieure.

Au début du mois, la moyenne sur sept jours se situait autour de 9 600 rencontres, soit un bond par rapport à la fin du mois de novembre, où cette moyenne s'élevait à 6 800. Les derniers chiffres reflètent un certain soulagement pour les autorités frontalières américaines, bien que les fonctionnaires se préparent encore pour les jours à venir, attribuant la baisse, en partie, aux vacances.

Un porte-parole du NSC a qualifié le voyage de cette semaine de "productif" et a déclaré que le président mexicain Andrés Manuel López Obrador "a pris de nouvelles mesures significatives d'application de la loi" en matière de migration.

La secrétaire mexicaine aux affaires étrangères, Alicia Barcena, a déclaré aux journalistes que les discussions avaient également porté sur l'importance des relations économiques entre les deux pays et sur les causes profondes de la migration, telles que la pauvreté, les inégalités, la violence et le regroupement familial, selon un enregistrement fourni à CNN par le ministère mexicain des affaires étrangères.

Toutefois, les responsables américains reconnaissent que les deux pays devront encore travailler sur la question des migrations à l'avenir.

À l'issue de la réunion de deux heures et demie, les représentants américains ont déclaré que le Mexique partageait des plans visant à sévir contre les passeurs de migrants, ce qui contribue à l'augmentation récente du nombre de migrants à la frontière.

Le Mexique a également joué un rôle de premier plan dans "la gestion humaine de la frontière, y compris les rapatriements", a déclaré un haut fonctionnaire de l'administration, précisant que le nombre de rapatriements effectués cette année n'avait jamais été aussi élevé.

Les États-Unis se sont toujours appuyés sur le Mexique pour faire tampon et endiguer le flux de migrants se rendant à la frontière sud des États-Unis. Mais le Mexique, comme les États-Unis, est confronté à des difficultés similaires, car le nombre de migrants qui entrent dans le pays dépasse ses ressources limitées.

Les autorités mexicaines sont actuellement confrontées à des milliers de migrants qui ont quitté dimanche Tapachula, dans le sud du Mexique, pour entreprendre un long périple à pied vers les États-Unis.

La plupart des migrants sont originaires d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ainsi que des Caraïbes, de Cuba et d'Haïti.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com