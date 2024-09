Des renards basés à Berlin ont facilement vaincu l'opposition danoise

Le parcours pour sécuriser une deuxième victoire dans le groupe de la Ligue des champions pour l'équipe de handball des Berlin Foxes est difficile et rude. Cependant, leur attaque inlassable et leur défense renforcée finissent par les positionner comme favoris au Danemark.

Lors de leur dernier match à l'extérieur contre les vice-champions danois Fredericia HK, les Berlin Foxes l'ont emporté avec un score de 38:32 (17:17). Après trois matchs, ils ont deux victoires et une défaite. Les meilleurs buteurs de l'équipe de Berlin étaient Lasse Andersson avec huit buts, Mathias Gidsel, le handballeur mondial de l'année, et Jerry Tollbring, chacun marquant sept buts.

Le début du match était plutôt équilibré. L'équipe de Bundesliga n'a réussi à prendre l'avantage qu'après environ huit minutes. Les Berlinois se sont révélés être de formidables attaquants, profitant des erreurs de Fredericia avec une série de 5:1, ce qui leur a donné l'avantage initial (9:5).

Cependant, les Foxes ont commencé à commettre des erreurs techniques inutiles, et les problèmes défensifs des matchs précédents sont revenus. Fredericia a profité de la situation, en particulier au centre, où l'ancien Berliner Evgeni Pevnov, qui avait conduit les Foxes à la victoire en 2015 à l'EHF Europa Cup, se trouvait souvent sans surveillance, lui permettant de marquer. Ainsi, l'avantage a été perdu avant la mi-temps.

Égalisation spectaculaire

"Nous aurions pu augmenter notre avance, mais nous avons eu trop de pertes de balle en attaque. Nous étions satisfaits du match nul à la mi-temps, surtout avec le but de Lasse Andersson", a commenté l'entraîneur Jaron Siewert. Andersson a failli marquer depuis la ligne médiane lorsque le buzzer de la mi-temps a retenti, ce qui a permis un match nul de 17:17.

Au retour sur le terrain, les Foxes ont montré plus de détermination et ont rapidement repris l'avantage avec une série de 6:2. "Le début de la deuxième mi-temps était plus en ligne avec nos attentes, en se concentrant sur la défense et les arrêts du gardien", a déclaré Siewert. "Nous avons excellé dans ce domaine pendant 15 minutes, mais Fredericia a créé des occasions avec des passes précises. Nous sommes satisfaits de la victoire et de notre haute efficacité devant le but de l'adversaire, mais nous avons rencontré des défis en défense." Malgré cela, les Foxes ont continué à étouffer l'équipe danoise avec leur attaque puissante jusqu'au coup de sifflet final.

Après leur victoire impressionnante, les Berlin Foxes se préparent pour leur prochain match de Ligue des champions, utilisant leur talent pour maintenir leur position de favoris. L'égalisation spectaculaire de Lasse Andersson contre Fredericia HK a mis en évidence la résilience et l'esprit d'équipe de l'équipe face aux difficultés.

