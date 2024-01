Des règles de sécurité écrites dans le sang ont sauvé des vies dans l'accident d'avion de Tokyo

Si cinq des six membres d'équipage de l'avion Dash 8 des garde-côtes japonais, percuté mardi à l'atterrissage, sont morts, les 379 passagers et membres d'équipage à bord de l'Airbus A350 ont survécu à l'accident.

Bien que l'enquête sur les circonstances de l'incident, au cours duquel l'avion de la JAL s'est transformé en boule de feu, se poursuive, les experts estiment que la réussite de l'évacuation est due à la combinaison de normes de sécurité modernes et de la culture rigoureuse de Japan Airlines en matière de sécurité.

"D'après ce que j'ai vu sur les images, j'ai été surpris et soulagé que tout le monde ait pu sortir", déclare Graham Braithwaite, professeur de sécurité et d'enquêtes sur les accidents à l'université britannique de Cranfield.

"C'est un impact tellement violent que n'importe quel avion doit supporter. Mais sachant ce que je sais de cette compagnie aérienne et des efforts qu'elle déploie en matière de sécurité et de formation des équipages, le fait qu'elle ait fait un si bon travail ne devrait pas être une surprise".

En fait, c'est un accident catastrophique survenu il y a près de 40 ans qui a contribué à faire de Japan Airlines une compagnie aérienne aussi sûre.

Le 12 août 1985, le vol 123 de la JAL reliant Tokyo à Osaka s'est écrasé, tuant 520 des 524 personnes à bord, à la suite d'une réparation défectueuse de la queue de l'avion par des techniciens de Boeing - et non par ceux de la compagnie - après un incident antérieur.

À ce jour, il s'agit de l'accident aérien le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation.

"Il est clair que l'effet a été profond sur la compagnie aérienne", déclare M. Braithwaite. "Dans une culture comme celle du Japon, ils ont assumé cette responsabilité en tant que groupe et ont voulu s'assurer que rien de tel ne se reproduise.

"Ainsi, lorsque les choses tournent mal, ils considèrent qu'ils peuvent en tirer des leçons. Tout est une occasion de s'améliorer.

En 2005, constatant que de nombreux employés rejoignaient la compagnie sans se souvenir de l'accident survenu 20 ans plus tôt, la JAL a ouvert un espace dans son siège social où sont exposées des parties de l'épave, ainsi que les récits de l'équipage et des passagers.

"L'idée était que certaines personnes qui ont rejoint notre entreprise ne savent pas ce que c'est que d'avoir un problème. Tout le monde doit comprendre l'ampleur des efforts déployés pour assurer la sécurité", explique M. Braithwaite.

Près de quarante ans plus tard, l'accident a toujours un effet profond sur la mentalité de l'entreprise.

"La culture de l'entreprise est très stricte en ce qui concerne les procédures d'exploitation normalisées et la nécessité de tout faire correctement. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans ce cas, je pense que l'équipage s'est si bien comporté", ajoute-t-il.

Bien qu'il ne soit pas clair qui est responsable de l'accident de mardi, M. Braithwaite estime que l'évacuation réussie est "absolument" un point positif pour Japan Airlines.

"Si vous voulez voir une raison pour laquelle vous devriez voler avec eux, je pense que c'est celle-là", dit-il.

JAL est régulièrement citée parmi les compagnies aériennes les plus sûres du monde dans une liste annuelle établie par le site web Airlineratings.com.

Le rédacteur en chef, Geoffrey Thomas, déclare : "Japan Airlines jouit d'un excellent bilan en matière de sécurité depuis 1985. Toutefois, cet accident n'était pas imputable à la compagnie et était dû à des réparations défectueuses effectuées par Boeing.

"Elle est classée parmi les compagnies aériennes sept étoiles par notre site web et a passé avec succès tous les principaux audits de sécurité. En outre, l'organisme japonais de réglementation de la sécurité aérienne obtient de meilleurs résultats sur les huit critères de surveillance que la moyenne mondiale en matière de conformité.

Une évacuation classique

Lesincursions de piste, telles qu'elles sont classées, sont "rares mais peuvent être catastrophiques", déclare M. Braithwaite.

Avec les différentes compagnies aériennes et les opérateurs au sol qui déplacent tous des véhicules, les aéroports deviennent "des biens immobiliers complexes que nous devons nous efforcer de protéger".

Il est évidemment trop tôt pour savoir ce qui s'est passé à Tokyo et comment les deux avions se sont retrouvés sur la piste en même temps.

Mais le message de l'industrie aéronautique est le même : ce sont les réactions rapides de l'équipage qui ont sauvé des centaines de vies. Dans les secondes qui ont suivi l'immobilisation de l'avion, les parachutes d'évacuation ont été gonflés et les personnes à bord ont été rapidement évacuées, alors même que la cabine se remplissait de fumée.

"Je suis exceptionnellement impressionné par les pilotes, l'équipage et les passagers pour ce qui semble avoir été une évacuation classique dans les conditions les plus extrêmes", a déclaré un pilote d'une grande compagnie aérienne européenne qui a souhaité garder l'anonymat car il n'est pas autorisé à s'exprimer au nom de sa compagnie.

La nature robuste des avions modernes et la formation des pilotes à la gestion des situations anormales se sont développées au fil des décennies, au point que nous vivons la période la plus sûre qu'ait connue l'aviation depuis ses débuts.

"Les procédures ont été affinées au fur et à mesure que les avions devenaient plus grands, de sorte que tous les passagers peuvent être évacués en 90 secondes. Sur certaines compagnies aériennes, les hôtesses de l'air peuvent également déclencher une évacuation en cas de catastrophe évidente, ce qui permet de gagner des secondes vitales en n'attendant pas que le commandant de bord en prenne l'initiative.

Des règles de sécurité "écrites dans le sang

Comme les employés de la JAL ne le savent que trop bien, les règles de sécurité de l'aviation moderne sont, selon le pilote, "écrites dans le sang de ceux qui n'ont pas eu cette chance".

Les accidents deviennent des leçons, qui sont "partagées dans toute l'industrie pour que les équipages puissent tous mieux faire leur travail".

Ils citent un accident d'Aeroflot en 2019, où un avion a également pris feu à l'atterrissage à Moscou, tuant 41 des 73 personnes à bord, comme un incident similaire à celui de mardi, dont on a tiré des leçons.

En 1980, le vol 163 de Saudia, au cours duquel les 301 personnes à bord sont mortes par inhalation de fumée après un atterrissage d'urgence réussi à Riyad, mais où les pilotes n'ont pas ordonné l'évacuation, a incité à donner au personnel de cabine l'autorité nécessaire pour faire sortir les passagers, selon eux.

Un autre accident qui a eu des effets majeurs sur la sécurité à l'avenir a été la catastrophe de British Airtours en 1985 à l'aéroport de Manchester au Royaume-Uni.

L'avion a subi un décollage interrompu et a pris feu. Bien qu'il se soit immobilisé sur la piste et que les pompiers soient arrivés rapidement, 55 personnes ont trouvé la mort, principalement à cause de l'inhalation de fumée.

"De nombreuses recommandations en ont découlé, qui ont influencé la plupart des caractéristiques des avions modernes", explique M. Braithwaite.

"Le fait qu'il y ait suffisamment d'espace autour des sorties. Des lumières le long du plancher. L'équipage de cabine évalue si la personne assise à la sortie d'aile est en mesure de l'ouvrir. Des panneaux de sortie beaucoup plus clairs. Les matériaux utilisés pour la fabrication des cabines. L'incendie de Manchester s'est caractérisé par le fait qu'il a rapidement dégagé des fumées.

"Tous ces éléments contribuent à une évacuation réussie".

Il cite son ancienne collègue de Cranfield, le professeur Helen Muir, comme une personne qui a changé le paysage de la sécurité à la suite de cet accident. Elle était connue pour ses essais "incitatifs", dans le cadre desquels les participants étaient d'autant mieux payés qu'ils descendaient rapidement de l'avion. Leur comportement était ensuite surveillé et transmis aux constructeurs d'avions et aux compagnies aériennes.

Aujourd'hui, dit-il, nous savons que c'est "l'influence du personnel de cabine qui incite les gens à évacuer un avion, et ce rapidement".

Steven Erhlich, président de PilotsTogether, une organisation caritative créée lors de la pandémie pour soutenir les équipages, partage cet avis.

"Il est trop tôt pour commenter les détails de l'incident, mais ce qui est clair, c'est que l'équipage s'est comporté de manière exemplaire", déclare-t-il.

"La formation à la sécurité que les compagnies aériennes - en l'occurrence JAL - font suivre à leurs équipages de manière continue a porté ses fruits et a permis une évacuation dans les 90 secondes. Selon moi, les passagers doivent être attentifs aux consignes de sécurité et se rappeler que les équipages ne sont pas de vulgaires employés de restauration, mais des professionnels de la sécurité bien formés.

Les normes internationales minimales de sécurité établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI, qui fait partie des Nations unies) imposent aux équipages de cabine de s'entraîner chaque année aux évacuations d'urgence. Les constructeurs aéronautiques doivent également prouver que tout nouvel avion peut être entièrement évacué en 90 secondes.

En outre, les compagnies aériennes peuvent avoir des exigences supplémentaires - British Airways a des règles plus strictes sur les matériaux utilisés dans la cabine, dit Braithwaite, à la suite de l'accident de Manchester. Le pilote qui s'est entretenu avec CNN s'entraîne tous les six mois à l'évacuation dans le simulateur de sa compagnie aérienne. Ils doivent également s'entraîner dans un simulateur rempli de fumée synthétique.

"Cela fait une différence par rapport à la formation de la génération précédente", disent-ils. "Cela supprime le facteur de choc du scénario réel. Cela met le chimpanzé en cage - nous obtenons des pensées et des actions rationnelles plutôt qu'instinctives, c'est beaucoup plus sûr".

Selon Braithwaite, l'aspect routinier de la formation permet d'ancrer les procédures dans l'esprit de l'équipage.

"C'est l'aspect invisible pour nous, passagers, mais c'est absolument rigoureux", explique-t-il.

"Lorsque nous arrivons à l'atterrissage, les membres de l'équipage sont généralement assis là, en train de réfléchir à ce qu'ils vont faire. Ils regardent à l'extérieur de l'avion. Ils savent exactement où se trouve la poignée. C'est cette "routinisation" du comportement qui vient de se produire ici [à Tokyo].

C'est une surprise choquante pour le reste d'entre nous, mais c'est l'entraînement qui se poursuit. Et le fait de prendre cela très au sérieux est un élément important".

Prendre note

En fait, selon les experts, l'une des leçons que nous, passagers, devrions tirer de cet incident est de faire plus attention.

M. Erlich cite le fait que les passagers du vol JAL516 ont évacué l'avion sans emporter tous leurs bagages à main, une pratique effrayante que nous avons vue dans des vidéos d'évacuations récentes.

Mika Yamake, dont le mari était à bord, a déclaré plus tôt à CNN : "Il est sorti avec son téléphone portable. Il a dû laisser tout le reste derrière lui".

Un pilote d'une grande compagnie aérienne européenne, qui a souhaité garder l'anonymat, a déclaré à CNN qu'il pourrait y avoir un aspect culturel dans le fait d'avoir sauvé tant de vies.

"Il y a certainement des problèmes entre les compagnies aériennes et les cultures où certaines personnes donnent la priorité à leurs bagages à main ou à leurs affaires plutôt qu'à leur sécurité et à celle de leurs compagnons de voyage", a-t-il déclaré.

"La seule priorité devrait être de tout laisser et de sortir de l'avion. Lorsque c'est le cas, tout le monde a les meilleures chances de survie".

Erlich partage cet avis : "Tout retard dans l'évacuation aurait pu être catastrophique, tout cela à cause d'un ordinateur portable ou d'un bagage à main. Cet incident aurait pu être bien pire si les passagers n'avaient pas tenu compte des avertissements les invitant à laisser leurs effets personnels derrière eux.

M. Braithwaite estime qu'il est temps que nous commencions tous à nous concentrer.

"Il y a quelques semaines, j'étais assis à côté de quelqu'un dans un avion qui n'a pas écouté les consignes de sécurité parce qu'il était convaincu que si quelque chose tournait mal, c'était fini", explique-t-il.

"Aujourd'hui, près de 400 personnes au Japon ont prouvé que ce n'était pas le cas.

"Cela témoigne de tout ce que nous avons fait pour montrer qu'il est possible de survivre à un accident.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com