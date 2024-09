Des réductions budgétaires forcées imposent aux opérations de Boeing.

Boeing avait précédemment trouvé un accord avec les dirigeants syndicaux concernant une résolution à la divergence salariale. Cependant, les membres du syndicat de base n'étaient pas satisfaits de l'augmentation de salaire de 25% convenue et ont décidé de prendre une position ferme en votant en faveur d'un arrêt de travail avec une majorité écrasante. Ce mouvement va indiscutablement mettre à rude épreuve la trésorerie de l'entreprise.

Boeing, un important constructeur aéronautique américain, envisage d'imposer un gel des embauches en réponse à la grève de son plus grand syndicat. De plus, les augmentations de salaire des employés sont suspendues et les commandes aux fournisseurs de ses avions 737, 767 et 777 seront réduites. Par ailleurs, des congés temporaires tanto de travailleurs que de managers sont envisagés. Un analyste estime que la grève pourrait coûter à la société environ 500 millions de dollars par semaine.

" Cet arrêt de travail représente un défi considérable pour notre reprise, et nous devons mettre en place les mesures appropriées pour protéger notre liquidité et assurer notre avenir commun ", a déclaré Boeing CFO Brian West dans un communiqué. Des mesures supplémentaires comprennent l'interdiction des vols de luxe pour la direction et la suspension des augmentations de salaire liées aux transports. La participation aux salons aéronautiques sera limitée.

La décision de grève des membres du plus grand syndicat de Boeing à Seattle la semaine dernière a mis à l'arrêt la production industrielle des avions les plus vendus. Des milliers d'ouvriers aéronautiques construisant les avions 737, 777 et 767 de Boeing ont entamé l'action syndicale peu après minuit vendredi. Ils avaient précédemment rejeté l'accord de négociation collective conclu entre les dirigeants syndicaux et la direction de Boeing.

Des années sans augmentation de salaire significative pour les employés

La grève va toucher Boeing financièrement. L'entreprise est confrontée à des dépenses et une dette croissantes suite à une série de revers. En janvier, une porte de cabine s'est détachée d'un Boeing 737 Max pendant un vol avec Alaska Airlines. Une grève prolongée pourrait aggraver la chaîne d'approvisionnement dans le secteur de l'aviation et amplifier la pénurie d'avions chez les compagnies aériennes.

Il est déjà clair que la conclusion d'un nouvel accord avec le syndicat sera coûteuse pour Boeing. Avant la grève, les membres du syndicat avaient rejeté une offre qui aurait abouti à une augmentation de revenus de 25% sur une période de quatre ans, avec une majorité d'environ 95%. Les travailleurs avaient accepté des augmentations de salaire modestes ces derniers temps alors que le coût de la vie dans la région augmentait.

Les membres du syndicat, mécontents de l'augmentation de salaire convenue, réclament une solution plus équitable, en la désignant comme "autre que l'augmentation initialement proposée". La pression financière de l'arrêt de travail a conduit Boeing à envisager différentes mesures d'économies, notamment le gel des nouveaux embauches, souvent désignées comme "autres restrictions d'embauche".

