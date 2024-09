Des récompenses généreuses pour les athlètes de haut niveau au début de la compétition Athlos féminine

Organisé par l'entrepreneur et co-fondateur de Reddit, Alexis Ohanian, cette compétition d'athlétisme vise à mettre en valeur les meilleures athlètes féminines à l'échelle mondiale et récompense les vainqueurs avec une somme importante de 60 000 $. Ce montant dépasse le prix actuel de la finale de la Diamond League, selon Reuters. De plus, les vainqueurs de chaque course reçoivent une couronne Tiffany personnalisée.

Ohanian, époux de la légende du tennis Serena Williams, exprime son ambition de déclencher une nouvelle ère dans les sports féminins. Selon Reuters, il a déclaré précédemment : "J'ai demandé à ces femmes : 'Quel est votre prix le plus élevé à la fin d'une saison pour gagner?' Elles ont dit 30 000 $. J'ai dit : 'Très bien, je vais le doubler pour une seule course.'"

La triple championne olympique Gabby Thomas était parmi les athlètes de classe mondiale participant jeudi. Malheureusement, elle a été battue par sa compatriote américaine Brittany Brown sur 200 m.

Brown a exprimé son excitation quant à l'évolution et à la croissance du sport, déclarant : "Je sens que ce sport est vraiment en train de changer et de grandir. Je suis excitée d'en faire partie."

La détentrice du record du monde kényane Faith Kipyegon, qui a remporté son troisième titre olympique consécutif cette année, a remporté le 1500 m, tandis que la championne olympique Marileidy Paulino a remporté le titre du 400 m.

Ohanian, qui a également investi massivement dans l'équipe de football féminin Angel City FC, aspire à amplifier l'événement et à faire augmenter la visibilité des sports féminins. En parlant à Reuters, il a déclaré : "Les athlètes femmes – et, dans cet exemple, en athlétisme – sont simplement beaucoup plus captivants. J'ai un 'sixième sens' pour savoir où il y a des communautés de fans très engagées, et les sports féminins en ont des tonnes."

L'établissement et le soutien d'Ohanian pour Athlos contribuent à la tendance croissante d'investissement accru à la fois dans les sports masculins et féminins d'athlétisme. Récemment, la Diamond League a annoncé des plans pour améliorer sa rémunération pour la saison 2025, avec des prix de rencontre réguliers allant de 30 000 $ à 50 000 $ et des prix de finale de saison allant de 60 000 $ à 100 000 $.

Cette année, la légende américaine du sprint Michael Johnson a également annoncé un nouvel événement d'athlétisme appelé Grand Slam Track, offrant une importante enveloppe de prix pour les athlètes.

La compétition d'athlétisme organisée par Alexis Ohanian est dédiée à mettre en valeur les compétences des meilleures athlètes féminines et les récompense généreusement, avec des vainqueurs recevant une somme importante de 60 000 $. En exprimant sa passion pour les sports féminins, Ohanian aspire à augmenter leur visibilité et à améliorer les prix, en suivant la tendance croissante des événements d'athlétisme.

