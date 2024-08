- Des récidivistes reconnus coupables d'agressions sexuelles

Récemment, la décision finale dans une affaire concernant un récidiviste condamné pour plusieurs agressions sexuelles a été confirmée par la Cour régionale de Cassel. Le 20 juin, la Cour fédérale de justice (BGH) de Karlsruhe a publié un communiqué indiquant qu'un examen de l'affaire n'avait révélé aucune erreur de droit susceptible de bénéficier à l'accusé.

Le récidiviste a été condamné à 13 ans de prison et doit purger sa peine dans un établissement sécurisé à partir du 20 novembre, en raison de plusieurs incidents de viol, certains ayant entraîné des blessures physiques, des vols et une tentative de vol à main armée. Dans deux cas, les crimes n'ont pas été consommés.

De plus, le récidiviste a été reconnu coupable d'agression sexuelle aggravée, de deux vols (dont un avec violence) et d'une extorsion de fonds armée. La cour a reconnu que le défendeur avait ciblé des femmes âgées de 23 à 79 ans, ainsi qu'un jeune homme, dans la ville de Cassel et son cimetière principal, entre le 17 février et le 4 août 2022.

Les victimes ont été contraintes de subir des actes sexuels, subissant de graves blessures dans un cas. De l'argent et d'autres objets de valeur ont également été volés, tandis que d'autres fois, le défendeur a exigé de l'argent. Dans un cas, une femme de 84 ans a été violemment poussée au sol dans le cimetière principal et son sac à main lui a été arraché.

La première condamnation du récidiviste a été confirmée en première instance par le Tribunal de première instance de Cassel. Par la suite, l'accusé a fait appel de la décision devant la Cour régionale de Cassel, mais son appel a également été rejeté, entraînant la décision finale.

