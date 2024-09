Des recherches suggèrent une victoire imminente pour les camions électriques.

Un rapport de recherche indique un changement substantiel dans le secteur des transports. Au cours des 15 prochaines années, les camions électriques pourraient remplacer virtuellement les diesels dans la plupart des situations. Cependant, une condition essentielle doit être remplie.

Les routes allemandes pourraient voir les camions électriques devenir la norme en peu de temps, selon une étude de la société de certification PwC. Cette étude, réalisée pour le salon IAA Transportation à Hanovre, suggère que plus de 20 % des camions et des bus dans le monde seront électriques à batterie d'ici 2030. Ce chiffre pourrait atteindre 90 % d'ici 2040. Les experts estiment que les ventes mondiales de camions électriques atteindront 600 000 en 2030, pour atteindre 2,7 millions par an d'ici 2040.

Joern Neuhausen, responsable de l'électromobilité chez Strategy& Allemagne, déclare que le secteur des transports Witnesses une forte évolution vers les camions électriques. Les plates-formes émergentes pour les véhicules commerciaux électriques ouvrent la voie à une utilisation plus large dans divers domaines. Selon Neuhausen, le "point de basculement" des camions électriques sera atteint d'ici 2030, après quoi le changement du secteur s'accélérera considérablement. La principale motivation sera les réglementations visant à réduire les émissions de CO2 des camions, qui deviendront considérablement plus strictes dans toutes les principales régions à partir de 2030.

Autonomie accrue et recharge plus rapide

L'étude suggère que la distance que les camions électriques peuvent parcourir augmentera de 50 % d'ici la fin de la décennie, passant de 600 kilomètres à 900 kilomètres. Le temps de recharge triplera, même si le prix des groupes motopropulseurs électriques diminue de 10 %. Cela pourrait rendre les camions et les bus électriques financiers pour les transports longue distance et programmés, et même plus abordables que les véhicules diesel en termes de coûts totaux.

Cependant, le développement de l'infrastructure de recharge est essentiel pour rendre cela possible. Des investissements importants seront nécessaires dans les années à venir, à la fois par les autorités publiques et l'industrie de la logistique en créant plus de points de recharge dans leurs dépôts. En Europe, on estime que l'investissement public nécessaire d'ici 2035 sera de 6,1 milliards d'euros pour 720 parcs de recharge et une infrastructure de recharge complète. De plus, les entreprises devront investir environ 28,6 milliards d'euros pour environ 28 500 points de recharge privés.

Le salon IAA Transportation, qui se tiendra à partir de lundi (avec un jour

Lire aussi: