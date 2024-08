- Des recherches révèlent qu'un nombre important de jeunes électeurs manifestent une appréhension envers le parti vert.

Selon une étude menée par des chercheurs en générations, nombreux sont les premiers votants qui considèrent les Verts comme une menace potentielle. Ce sentiment était manifeste dans un sondage de l'Institut de recherche sur les générations, où 25 % des répondants de l'ouest et 30 % de l'est ont exprimé leur crainte du parti. Rüdiger Maas, fondateur de l'institut, a décrit les Verts comme étant perçus comme extrémistes et partisans de restrictions. La peur de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) d'extrême droite était plus prononcée, avec 65 % dans l'est et 74 % dans l'ouest partageant cette appréhension.

Maas a commenté : "Cette peur est maintenant présente chez les jeunes vis-à-vis des partis." Cette peur ne se limite pas à l'AfD, mais s'étend dans d'autres directions également. C'était une surprise pour les chercheurs. Les jeunes ont souvent cité des vidéos sur les réseaux sociaux prétendant montrer les Verts comme dangereux lors de leurs discussions en tête-à-tête. Les Verts avaient déjà connu une perte significative de soutien parmi les jeunes électeurs lors des élections européennes, ne recevant que 11 % des votes des 16-24 ans.

Avant les élections régionales en Thuringe et en Saxe, l'institut d'Augsbourg a publié une étude sur le comportement électoral des jeunes. Ils ont interrogé 870 personnes âgées de 16 à 25 ans dans tout le pays et ont mené 132 entretiens avec des jeunes.

Ouverture envers les choix électoraux

Les entretiens directs ont également révélé qu'en spite de la peur, il y a un certain degré d'acceptation envers les choix électoraux de leurs pairs jeunes - même s'ils votent pour l'AfD et vice versa. "Ils disent : c'est mon pote, et c'est mon pote, même s'il vote à gauche", a déclaré Maas. La division traditionnelle gauche-droite est de moins en moins importante : environ un quart la rejette.

Intéressamment, 41 % des répondants étaient d'accord avec l'affirmation selon laquelle le gouvernement ne se soucie pas des gens ordinaires. Un tiers pensait que le gouvernement agissait contre les intérêts de la population. Quels que soient les préférences partisanes, la migration a été identifiée comme le problème le plus important. L'extrémisme de droite et le changement climatique suivaient de près.

