Des recherches révèlent que l'huile d'olive est un composant important

La diète méditerranéenne, célèbre pour ses bienfaits pour la santé, repose principalement sur la consommation d'huile d'olive. Mais est-il vraiment avantageux pour notre santé de consommer ses acides gras insaturés ? Une équipe de recherche a enfin apporté des réponses à cette question.

Une diète végétarienne, basée sur une consommation élevée ou faible d'huile d'olive native, peut entraîner une réduction notable des taux de cholestérol. Cette conclusion découle d'une étude menée par une équipe de l'Université de Floride et de l'Institut national de diabète et des maladies digestives et rénales, publiée dans le "Journal of the American Heart Association". Les chercheurs ont examiné si l'huile d'olive, associée à une diète entière à base de plantes, profite réellement aux individus présentant des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire.

La consommation d'huile d'olive réduit le "mauvais" cholestérol

La dose optimale d'huile d'olive dans une diète était jusqu'à présent incertaine. Les chercheurs ont cherché à clarifier cette question grâce à leur étude. Ils ont recruté 40 adultes - 30 femmes et 10 hommes - âgés de 18 à 79 ans, tous présentant un risque borderline à élevé de maladies cardiovasculaires athéroscléreuses.

Pendant huit semaines, les participants à l'étude ont suivi une diète végétarienne. Un groupe a consommé quatre cuillères à soupe d'huile d'olive par jour, tandis que l'autre groupe en a consommé une seule par jour.

Dans les deux cas, la consommation d'huile d'olive a produit des résultats favorables : les deux groupes ont vu leur taux de cholestérol LDL diminuer. La diminution a été plus importante dans le groupe à faible dose. Le cholestérol à faible densité, souvent abrégé en LDL ou lipoprotéine de faible densité, représente le "mauvais" cholestérol dans le sang et sert de marqueur pour la maladie cardiaque.

L'étude a validé que la réduction des acides gras saturés et l'augmentation simultanée des acides gras insaturés ont des effets positifs sur le récepteur de LDL dans l'organisme. Cela suggère que la consommation d'huile d'olive en quantité appropriée est bénéfique.

Ce qui rend l'huile d'olive bonne pour le cœur

L'huile d'olive est composée de 70 % d'acides gras monoinsaturés, principalement de l'acide oléique. La Fondation allemande du cœur signale que 10 % de l'huile d'olive consiste en acides gras polyinsaturés, notamment l'acide linoléique et les acides gras oméga-3 acide linolénique et acide eicosapentaénoïque. La composition favorable en acides gras de l'huile d'olive aide à réduire le cholestérol LDL nocif, un détail confirmé par la nouvelle étude.

Monica Aggarwal, principale auteure de l'étude, n'a pas été surprise par ses résultats. "Nous savons qu'une diète à base de plantes surpasse le régime alimentaire américain", a déclaré Aggarwal à Medical News Today. "Je voulais déterminer si l'huile d'olive est bénéfique dans une diète ou simplement moins nocive par rapport à d'autres alternatives."

Jennifer Wong, cardiologue américaine, a partagé ses sentiments avec Medical News Today. "Ces études aident à mettre en évidence les effets métaboliques immédiats", a-t-elle ajouté. "J'ai hâte d'examiner les effets à long terme de ce changement de régime alimentaire."

Selon la nouvelle étude, les chercheurs ont constaté que la consommation d'huile d'olive, qu'elle soit élevée ou faible, a entraîné une diminution des taux de cholestérol LDL chez les participants suivant une diète végétarienne. Cette étude appuie l'idée que la réduction des acides gras saturés et l'augmentation des acides gras insaturés, tels que ceux

