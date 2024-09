- Des recherches révèlent que les jeunes sont exposés à une grande partie du contenu pornographique et des pratiques de sexting

De nombreux jeunes en Allemagne, selon une étude, ont été confrontés à de la pornographie ou ont participé à du sexting. Près de 42 % des 3 000 participants âgés de 11 à 17 ans dans tout le pays ont admis avoir regardé une vidéo explicite. Ce chiffre représente une augmentation notable par rapport à l'année précédente, où 35 % ont admis une telle activité, selon un sondage réalisé par l'autorité des médias de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Cette augmentation est particulièrement préoccupante en raison d'une augmentation significative chez les plus jeunes, les enfants âgés de 11 à 13 ans.

"La pornographie n'est pas conçue pour les enfants.yet, les jeunes d'aujourd'hui y sont exposés bien avant d'atteindre l'âge adulte, et ce n'est pas tout, ils produisent et partagent eux-mêmes du contenu explicite", a rapporté l'autorité des médias. Cette tendance de sexting est en effet répandue : 25 % des répondants ont admis avoir reçu un message texte sexuellement explicite, des images nues, des vidéos ou des émojis explicites.

Les premières expériences sont souvent involontaires

Pour les parents et les éducateurs, il est difficile de comprendre comment les enfants peuvent accéder facilement à la pornographie de nos jours et, en outre, partager un tel contenu en ligne, a déclaré Tobias Schmid, directeur de l'autorité des médias à Düsseldorf. "Mais l'étude montre clairement : cela se produit. Nous devons protéger les mineurs."

La première expérience de pornographie se produit généralement involontairement - souvent à l'âge de 12 à 15 ans, selon l'autorité des médias. Parmi ceux qui ont déclaré avoir été confrontés à de la pornographie, environ la moitié a déclaré l'avoir fait "1 ou 2 fois". Par conséquent, très peu de répondants ont une habitude régulière de regarder de la pornographie, selon l'autorité des médias. La plupart ont du mal à comprendre ce qu'ils ont vu.

Y a-t-il un lien entre la consommation de pornographie et le sexting?

Bien qu'un lien définitif entre la consommation précoce de pornographie et l'interaction avec du matériel pornographique auto-produit ne puisse être prouvé, il y a une suspicion raisonnable, car environ 42 % des mineurs qui ont déclaré avoir regardé une vidéo pornographique participent également au sexting et affirment être motivés par la pornographie pour leur comportement de sexting. "Les répondants reflètent ce qu'ils découvrent dans la pornographie dans leurs propres actions", a conclu l'autorité. Cependant, le sondage a également montré que presque la moitié des mineurs ayant eu une expérience de pornographie - 48 % - étaient d'accord avec la déclaration : "J'ai vu des choses dans la pornographie que je regrette."

Among the 25 % of the 3,000 respondents who received a sexting message, it was usually sent unsolicited - in 79 % of cases. Only 9 % reported having sent a sexting message themselves - with boys doing so slightly more frequently than girls.

In this small group, about one-third of boys and girls cited "just for fun" or flirting as their motivation, or to send a "very personal picture/video" to their partner. However, it was also detected that the recipients were often not known to the senders.

WhatsApp is the preferred platform for sexting

WhatsApp has strengthened its position as the platform for sexting compared to last year, when the authority conducted its initial study of this kind. It's assumed that the group chat function on WhatsApp contributes to increased communication with unknown individuals, the media authority explained. On the other hand, Snapchat has lost popularity as a sexting medium, notably among older girls.

Schmid emphasized that more education, support services, and reliable youth media protection in the digital realm are needed. "With initiatives like Medienscouts NRW and our approach to addressing the lack of youth protection on the world's largest porn platforms, we are addressing this issue."

Children are frequently exposed to pornography at an early age, often unintentionally, as reported by the media authority. This alarming trend is leading some children to participate in sexting, with around 42% of those who watched an explicit video also engaging in sexting.

