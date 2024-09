Des recherches révèlent que les changements dans les habitudes alimentaires rendent certains produits du supermarché moins essentiels.

Certains produits alimentaires dans le supermarché pourraient connaître une baisse significative de pertinence à court terme, selon une étude. Les modifications des préférences alimentaires et le décès progressif des personnes nées avant 1952, souvent appelées les "reconstructeurs", contribuent à cette tendance. Cette information est étayée par un rapport de GfK, qui appartient aux Services du Panel des Consommateurs de YouGov.

Les consommateurs plus âgés préfèrent encore des produits tels que les graisses animales comme le saindoux, mais ceux-ci sont peu achetés par les générations plus jeunes. 41 % des ventes de saindoux sont réalisées auprès des "reconstructeurs", plus de 36 % auprès des baby-boomers (57 à 71 ans) et moins de 17 % auprès de la génération X (42 à 56 ans). Les milléniaux (27 à 41 ans) représentent 6 % des ventes, tandis que les "iCerveaux" encore plus jeunes (12 à 26 ans) représentent moins de 1 %. En raison de la tendance croissante des régimes à base de plantes et de l'âge de la base de consommateurs associée, le saindoux est prévu pour continuer à perdre de l'importance, selon Robert Kecskes, expert du commerce et auteur de l'étude.

En 2024, les "reconstructeurs" représentaient 14 % du marché des produits de première nécessité, tandis que les milléniaux et les "iCerveaux" ensemble représentaient 29 %. Ils ont tendance à opter pour des alternatives à base de plantes pour le lait, les boissons à base de lait, la crème, le yaourt, le quark et les desserts. Les consommateurs de moins de 42 ans représentent presque la moitié des ventes de ces produits, tandis que les baby-boomers représentent seulement 6 %.

Les produits tels que le lait condensé et la crème pour café, ainsi que les filtres pour café, pourraient avoir du mal à se maintenir à l'avenir. Les deux tiers des ventes proviennent des "reconstructeurs" et des baby-boomers, mais seulement environ 10 % proviennent des milléniaux et des "iCerveaux". Le café filtre est moins fréquemment préparé dans les ménages plus jeunes, et les conserves de choucroute et de chou rouge sont également moins populaires. Seulement un peu plus de 15 % du chiffre d'affaires de ces produits provient des milléniaux et des "iCerveaux".

Selon Kecskes, ces aliments pourraient "risquer de devenir des versions dépassées de la tradition culinaire de nos grands-parents". Avec la baisse de la part de marché des "reconstructeurs", il est prévisible que certaines catégories et marques resteront sous pression dans les années à venir.

Les conclusions de l'étude suggèrent que la baisse de pertinence de certains produits alimentaires du supermarché est liée aux changements des préférences alimentaires et aux

Lire aussi: