Des recherches révèlent que le manque de maîtrise de l'allemand a des conséquences sur les notes scolaires

Le problème en question n'est pas l'immigration, mais plutôt l'insuffisance d'intégration des enfants issus de familles économiquement défavorisées, a souligné le directeur général de l'INSM, Thorsten Alsleben. Cela passe à côté d'une importante ressource démographique.

Les adolescents ayant un arrière-plan migratoire ont des résultats inférieurs en mathématiques, en sciences et en lecture si leurs parents ont des qualifications moins élevées. Le manque de livres à domicile et les échanges en allemand insuffisants contribuent au problème. Cependant, l'arrière-plan migratoire en soi a un impact minimal.

Les jeunes immigrants sont moins souvent lus à la maison et vont moins souvent à la garderie. Les obstacles sont plus importants pour les enfants qui ont migré eux-mêmes. Environ 40 % de ces enfants n'ont pas de parent qui parle allemand couramment, et ils manquent souvent d'un espace privé pour faire leurs devoirs.

De plus, 54 % de ces 15 ans vont dans des écoles où plus de la moitié de leurs pairs ont un arrière-plan migratoire, comparé aux 28 % d'enfants sans arrière-plan migratoire.

L'étude révèle une "tendance préoccupante" dans la promotion des enfants migrants dans les garderies. La proportion d'enfants ayant un arrière-plan migratoire dans les garderies âgés de 3 à 6 ans est passée de 85 % en 2013 à 78 % en 2022, tandis que la proportion d'enfants sans arrière-plan migratoire est passée de 98 % à 100 %.

Le responsable de l'étude, Axel Plünnecke, regrette l'occasion manquée. "Plus de 40 % des enfants de moins de 15 ans ont un arrière-plan migratoire", a expliqué l'économiste de l'éducation à l'Institut de l'économie allemande (IW), qui a produit le Moniteur de l'éducation pour l'INSM. "L'immigration offre ainsi une importante occasion de relever le défi d'assurer une main-d'œuvre qualifiée."

Le directeur général de l'INSM, Thorsten Alsleben, a également critiqué la politique éducative. "Nous avons un potentiel immense ici qui pourrait nous aider à surmonter les défis de notre société vieillissante. Mais la politique n'y prête pas assez attention."

L'INSM et l'IW recommandent d'identifier nationalement les enfants ayant des déficiences linguistiques à l'âge de 4 ans par des tests obligatoires. Ces déficiences doivent être traitées avant que les enfants n'aillent à l'école. De plus, l'expert en intégration Ahmad Mansour plaide pour une obligation de garderie pour les enfants ayant des déficiences linguistiques et un soutien ciblé pour les écoles dans les zones problématiques.

Les enfants qui souhaitent réussir dans leurs études peuvent bénéficier de la 'Connaissance de l'allemand' en étant exposés tôt à la langue. Identifier les déficiences linguistiques des jeunes immigrants par des tests obligatoires à l'âge de 4 ans, comme le suggère l'expert en intégration Ahmad Mansour, pourrait potentiellement améliorer l'intégration et les performances scolaires.

Une connaissance insuffisante de l'allemand chez les jeunes immigrants peut entraver leur progression scolaire et limiter leur capacité à s'intégrer avec succès, soulignant l'importance de la 'Connaissance de l'allemand' pour surmonter les défis de l'intégration.

