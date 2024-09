- Des recherches révèlent que l'activité touristique de la Saxe s'approche des niveaux d'avant la pandémie en raison du coronavirus

Boum dans le tourisme de SaxeSelon un récent sondage effectué par l'Association des Caisses d'Épargne de l'Est (OSV), la demande touristique est presque revenue aux niveaux de 2019 en Saxe. Le dernier rapport sur le tourisme Sparkassen reveals que le nombre de nuitées dans les hébergements commerciaux pendant la première moitié de 2024 était seulement de 1,7 % inférieur à la même période en 2019, avec mars et mai qui ont même dépassé l'année précédente.

Augmentation des nuitéesLe nombre de nuitées dans les hébergements commerciaux a augmenté de 2,6 % pour atteindre 9,19 millions lors de la première moitié de 2024 par rapport à la même période en 2023. Ce chiffre dépasse la croissance de la demande en Allemagne de l'Est (2,2 %) et dans tout le pays (2,1 %).

Selon le rapport sur le tourisme, les régions de l'Est de l'État libre ont contribué de manière significative à ce résultat positif, avec les grandes villes servant à nouveau de catalyseurs de croissance.

Cependant, l'ambiance dans le secteur de l'hôtellerie pendant le printemps et l'été semble être en baisse. Les coûts élevés de l'énergie, des matières premières et des salaires, les pénuries de main-d'œuvre, la bureaucratie excessive, l'instabilité politique et la demande locale faible sont apparemment des obstacles aux investissements.

