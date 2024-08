Des recherches révèlent que la pêche est trop intense

De nombreuses populations de poissons dans le monde sont menacées ou ont connu une baisse significative. Des chercheurs d'une équipe dirigée par Graham Edgar de l'Université de Tasmanie (Australie) ont découvert que cela n'était pas seulement dû à la surpêche au-delà des limites scientifiques, mais aussi au fait que les limites de capture initiales étaient trop élevées. Une étude publiée dans la revue "Science" suggère que ces recommandations étaient excessivement optimistes, entraînant des taux de pêche qui n'étaient pas assez bas pour permettre la récupération des populations.

Les modèles de pêche sont utilisés comme base pour réglementer les pêches mondiales et régionales et sont considérés comme un outil clé contre la surpêche. Jusqu'à présent, on croyait que la principale cause de la surpêche était le fixing des limites de capture supérieures à celles recommandées par les modèles.

Surestimations excessives

L'équipe a analysé des données de 230 stocks de poissons dans le monde et les a comparées à celles des modèles réglementaires. Les résultats ont révélé des surestimations importantes du nombre de poissons d'une espèce particulière et de la vitesse à laquelle une population pouvait se remettre. Cela était plus marqué dans les populations surexploitées.

Selon l'analyse, même les populations considérées comme rétablies continuaient à diminuer en réalité, entraînant des niveaux de capture qui n'étaient pas suffisamment réduits malgré l'urgence de la situation.

Surexploitées au lieu de pêchées de manière durable

L'étude a montré que presque un tiers des stocks classés par la FAO comme "pêchés de manière maximalement durable" étaient en réalité surexploités. La pêche est considérée comme durable si l'on ne capture pas plus de poissons que ce qui peut se régénérer.

De plus, plus de populations ont connu un effondrement qu'on ne le pensait auparavant : 85 % de plus de populations ont connu un effondrement, diminuant à moins de 10 % de leur maximum historique.

Selon Froese et Pauly, les modèles utilisent jusqu'à 40 paramètres, notamment des caractéristiques de l'historique de vie de l'espèce, des détails de la capture et l'effort de pêche requis. Cette complexité rend les estimations excessivement complexes et repose parfois sur des valeurs contestables pour certains paramètres, selon les auteurs.

Des modèles plus simples sont nécessaires

"Why the sometimes bogus predictions of the official models were accepted and continue to be accepted is the big question," said Froese. He noted that fisheries science have been misguiding policy for years and bears some responsibility for the overfished and collapsed stocks, even in Europe.

Overfishing is particularly a problem in the Mediterranean, West Africa, and Southeast Asia, explained Boris Worm from Dalhousie University (Canada), who was not involved in the study. He warned that "several stocks still considered well-managed, such as in Europe, might actually be in worse shape than thought."

Exemple de la mer Baltique : le cabillaud

The phenomenon can be seen with the cod in the western Baltic Sea, explained Christian Möllmann from the University of Hamburg. "The often overly optimistic estimates of biomass have, in my opinion, also contributed to the overfishing of this stock."

An update of the assessment methods is needed - towards simpler, more realistic models, conclude Froese and Pauly. Moreover, the precautionary principle should be applied more strongly - conservative estimates should be used in case of uncertainties.

Möllmann, however, saw the quality of the models as less important. "More important, in my opinion, is the willingness of the fishing industry not to exploit every fish from the sea." The willingness and understanding to fish sustainably and responsibly is often lacking.

This is evident in the Baltic Sea, where all once important cod and herring stocks, despite years of warnings from scientists and environmental organizations, have been overfished to the point that recovery is largely uncertain or even unlikely.

