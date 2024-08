Des recherches récentes laissent entendre qu'il existe un lien potentiel entre les infections à risque élevé par le VPH chez les hommes et une augmentation des quantités de spermatozoïdes non viables.

Infections à HPV à haut risque semblent entraîner des taux "substantiellement plus élevés" de spermatozoïdes morts comparativement aux souches à bas risque, selon une petite étude publiée récemment dans la revue Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.

Cette fréquence accrue de mortalité spermique pourrait potentiellement être attribuée à une stress oxydatif accrue au sein des spermatozoïdes, ce qui peut entraîner une dégradation de l'ADN ou une fonction altérée.

Par le passé, de nombreuses études ont confirmé que les infections à HPV ont tendance à affecter les performances spermatiques. Cependant, relativement peu d'investigations ont exploré les répercussions différentielles des génotypes à bas risque par rapport à ceux à haut risque, a déclaré le Dr. Virginia Rivero, professeur à l'Universidad Nacional de Córdoba en Argentine et auteur principal de l'étude, dans un e-mail.

Le HPV comprend un large groupe de plus de 150 virus principalement transmis par contact sexuel. Environ 80 % des individus aux États-Unis sont estimés contracter une infection à HPV au cours de leur vie.

Dans la plupart des cas, le HPV disparaît naturellement en deux ans. Cependant, si les infections persistent, des complications de santé peuvent se développer. Les souches à bas risque se manifestent principalement sous forme de verrues, tandis que les souches à haut risque ont été liées à un risque accru de certains types de cancer, notamment le cancer du col de l'utérus, anal, pénien et oropharyngé.

Rivero et ses collègues ont examiné des données de 205 hommes adultes ayant fourni des échantillons de sperme dans une clinique d'urologie argentine entre 2018 et 2021. Aucun de ces hommes n'avait été vacciné contre le HPV.

Le HPV a été détecté dans 39 (19 %) des échantillons, avec une prévalence plus élevée des infections à haut risque. La souche HPV 16 à haut risque était la plus courante, présente dans 16 échantillons.

Les chercheurs ont divisé les échantillons en trois catégories : pas d'infection à HPV ou d'autres infections urologiques identifiées, infections à HPV à haut risque détectées et infections à HPV à bas risque détectées. Ils ont ensuite examiné la qualité du sperme dans chaque groupe par le biais de multiples analyses de sperme.

L'analyse n'a révélé aucun lien entre l'infection à HPV et les réductions des indicateurs courants utilisés pour évaluer la qualité du sperme, tels que la concentration ou la motilité des spermatozoïdes. Cependant, les échantillons d'hommes ayant des infections à HPV à haut risque présentaient 2,5 fois plus de mortalité spermique que ceux ayant des infections à bas risque, a noté Rivero.

De plus, les échantillons ayant des infections à HPV à haut risque ont montré des niveaux plus élevés de marqueurs de stress cellulaire comparativement aux échantillons d'infections à HPV à bas risque et aux échantillons sans détection de HPV. De plus, les échantillons ayant des infections à HPV à haut risque présentaient également des taux de leucocytes plus bas, qui sont des composants essentiels du système immunitaire du corps.

"Les types de HPV à haut risque infligent des dommages plus importants aux spermatozoïdes et créent un environnement immunosuppresseur local, ce qui pourrait favoriser la présence d'autres infections", a déclaré Rivero, suggérant un potentiel avantage à évaluer les hommes pour le HPV.

En général, les femmes subissent un test HPV lors des examens de Pap réguliers pour surveiller le cancer du col de l'utérus, mais les tests HPV ne sont pas recommandés pour le dépistage des hommes aux États-Unis, et aucune méthode de dépistage n'a été autorisée par la Food and Drug Administration.

"En pratique clinique, les urologues demandent rarement un test HPV pour les hommes, et les tests de génotypage pour distinguer les types à haut risque et à bas risque sont encore moins courants", a noté Rivero. "Cependant, nos résultats indiquent qu'il serait très bénéfique de déterminer le type de souche de HPV."

Pas de panique chez les couples qui prévoient une grossesse

Bien que cette recherche ajoute à la compréhension existante du HPV chez les hommes, les implications cliniques pour les couples qui cherchent à avoir un enfant ne doivent pas être exagérées, a déclaré le Dr. Bobby Najari, urologue à NYU Langone Health à New York, qui n'était pas associé à la nouvelle étude.

Par exemple, si la partenaire féminine teste positif pour le HPV à haut risque, cela pourrait suggérer que le partenaire masculin est également infecté, mais les couples n'ont pas besoin de paniquer, a souligné Najari.

"Il y a eu une augmentation significative du nombre de spermatozoïdes morts chez les hommes ayant un HPV à haut risque, mais globalement, le nombre de spermatozoïdes morts était relativement faible chez tous les hommes, y compris ceux ayant un HPV à haut risque", a-t-il insisté. "Je pense également que ces spermatozoïdes ne sont pas les spermatozoïdes qui contribuent à la grossesse, que ce soit par grossesse naturelle ou par technologie de reproduction assistée. Les spermatozoïdes qui meurent ne sont pas les spermatozoïdes qui nagent vigoureusement et font le voyage pour fertiliser l'œuf."

"Si quoi que ce soit, je trouve cela rassurant que les indicateurs les plus importants de la potentialité reproductive masculine - la concentration de spermatozoïdes et la motilité - étaient similaires entre les hommes ayant des infections à HPV à haut risque et les autres hommes", a conclu Najari. "Le scénario principal où cette étude est pertinente est un homme ayant déjà une production de sperme gravement compromise. Cette étude me préoccuperait que

Différentes études ont mis en avant l'impact de l'HPV sur les composants du sperme et la possibilité d'affecter la concentration, la motilité, l'intégrité, la morphologie et la concentration des spermatozoïdes, ce qui pourrait influencer la fertilité. Cependant, d'autres recherches ont rapporté aucune différence statistique dans la concentration des spermatozoïdes entre les échantillons de sperme négatifs et positifs pour l'HPV et n'ont pas réussi à établir un rôle pour l'infection par l'HPV dans l'infertilité masculine.

La pertinence clinique de l'étude pour la fertilité reste incertaine, selon le Dr. Lipps, un expert en maladies infectieuses du Centre médical Wexner de l'Université d'État de l'Ohio, qui n'a pas participé à la recherche.

"Cette recherche n'a pas déterminé si ces différences entraînent une réduction significative de la fertilité masculine. La principale limitation de l'étude est sa petite taille d'échantillon - sur les 205 hommes analysés dans l'étude, l'HPV n'a été détecté que dans 39 échantillons", a écrit Lipps dans un e-mail.

"Dans l'ensemble, les résultats de l'étude sont préliminaires. Des recherches supplémentaires avec des échantillons plus importants sont nécessaires pour étayer cet impact de l'infection par l'HPV sur la fertilité masculine. Si quelqu'un a des préoccupations concernant les problèmes de fertilité, il est judicieux de consulter son fournisseur de soins de santé pour évaluation. Il est important de se rappeler que l'HPV est préventible - un vaccin est disponible."

Réduction du risque d'HPV

Bien que l'HPV ne puisse être traité, un vaccin peut prévenir les infections.

"Les infections à HPV causées par les souches à haut risque peuvent être entirely prevented through vaccination. Si les parents souhaitent améliorer leurs chances d'avoir des petits-enfants, ils doivent s'assurer que leurs fils sont pleinement vaccinés contre l'HPV à un âge approprié", a suggéré Najari.

Le CDC recommande deux doses du vaccin HPV pour les garçons et les filles âgés de 11 et 12 ans. La première dose doit être administrée autour de ces âges, et la deuxième dose doit suivre 6 à 12 mois plus tard. Les garçons et les filles qui commencent la série de vaccins après leur 15ème anniversaire nécessitent trois doses administrées sur 6 mois. La vaccination n'est pas recommandée pour les personnes âgées de plus de 26 ans.

Des données d'un rapport du CDC publié jeudi indiquent que les vaccinations contre l'HPV chez les adolescents américains n'ont pas augmenté depuis le début de la pandémie, et il y a eu une baisse de l'achèvement de la vaccination contre l'HPV à jour à l'âge de 13 ans chez ceux nés en 2010 par rapport à ceux nés en 2007.

De 2015 à 2023, environ 52,9 % des adolescents nés en 2007 étaient à jour pour leur vaccination contre l'HPV à l'âge de 13 ans, tandis que 45,8 % de ceux nés en 2010 l'étaient, selon le rapport.

Lire aussi: